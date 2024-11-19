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新莊西盛熱鬧廟會 藍綠同賀保儀大夫壽辰

中央社／ 新北19日電

國民黨新北市議會議長蔣根煌及民進黨新北市黨部主委蘇巧慧等地方人士，今天都到新莊西盛庄福德宮向保儀大夫參香賀壽，廟方還舉辦「尪公藝術季」等廟會活動，場面熱鬧。

新莊西盛庄福德宮為保儀大夫賀壽，今天舉辦遶境及「尪公藝術季」等廟會活動，吸引許多民眾參與，包括蔣根煌及蘇巧慧等藍綠營地方人士都共襄盛舉，民政局長林耀長也代表市長侯友宜前往團拜祝賀。

「尪公」是保儀大夫與保儀尊王的神祇別稱，蔣根煌表示，尪公壽辰已成為新莊西盛地區重要宗教盛事，每年都會舉辦熱鬧活動，祈求神明保佑地方風調雨順。

蘇巧慧表示，尪公出巡能讓大家感受到平安，希望在大家誠心祈求下，地方都能四時無災。

林耀長表示，今年適逢5年一次的尪公大年慶典，不僅西盛地區邀學校、社區社團表演，廟方也準備眾多獻禮敬獻，歡迎大家共襄盛舉。

蔣根煌 蘇巧慧

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