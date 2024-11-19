歡慶中華隊進軍東京 北市體育局加送100U幣

中華隊於「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽（臺灣區預賽）」捷報頻傳，17日大勝澳洲勇闖4強賽，持續改寫臺灣在世界一級棒球賽事中最佳成績；臺北市政府體育局為此屆賽事推出「U-Sport臺北樂運動12強應援優惠」，王泓翔局長宣布，狂賀中華隊進軍日本東京複賽，自18日起至20日連3天歡慶加送100U幣，加上賽事期間入場集點升級20U幣、贏球加碼40U幣，至合作公民營場館運動一舉可獲高達160U幣。

北市體育局表示，與中華民國棒球協會共同主辦的世界12強棒球賽，於13至18日在臺北大巨蛋及天母棒球場兩地開打，中華隊表現震撼人心，首戰以6：3力退強敵韓國取得好頭彩，次戰再以2：1扳倒多明尼加，雖然惜敗世界龍頭日本，但對上澳洲的關鍵戰役，臺灣強投豪打將士用命，以11：3狂勝對手，不僅確定打進本屆12強賽的超級循環賽，也正持續改寫臺灣棒球在奧運、世界棒球經典賽、世界12強棒球賽等一級賽事中的最佳成績，再次引爆全臺國球熱。

體育局補充，「U-Sport臺北樂運動」可於臺北市238家公民營場館購買教練課程、折抵會員費、設施使用優惠等，且，而每集滿100U幣更可兌換為100元悠遊卡儲值金；而U幣集點至11月30日、使用效期至12月31日止。

臺北市體育局王泓翔局長表示，歡慶中華隊晉級四強進軍東京，自18日起至20日連3天歡慶加送100U幣，，歡迎臺北市民們一同為中華隊加油，後續體育局將再規劃新一波應援方案，與全民持續力挺遠征東京的臺灣國手們，目標登頂世界冠軍。

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