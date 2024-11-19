快訊

獨／雇員招考不公？員工爆工會理事兒觀摩場地、預先練習 台電回應了

才動「開心」手術換瓣膜 趙少康又傳肝臟破裂… 醫：抗凝血劑恐致止血延長

聽新聞
0:00 / 0:00

新北板橋湳仔溝津渡橋柔光燈妝點浪漫登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

隨著板橋區母親之河-湳仔溝翻轉有成，河道內的豐富生態與周邊的綠化環境，讓沿岸河廊的休閒人口越發增多，新北市政府水利局近期在津渡橋右岸景觀步道增設夜間照明，讓市民在夜間有更安全便利的步行環境，進一步打造舒適宜居的休閒空間。

新北市水利局長宋德仁表示，平時在津渡橋及右岸景觀步道休閒運動的民眾眾多，為了再提升湳仔溝整體的景觀及更安全的通行環境，近期已增設完成景觀步道283公尺長的柔光燈條，使整個右岸光廊步道夜晚更加明亮。另外照明設計上別具巧思，柔光燈條搭配津渡橋上之七彩絢爛漸層光雕，與河畔邊自行車道光廊，三者相互交織出湳仔溝夜間的美，讓來休閒散步親近水岸的民眾，多了更多休閒樂趣及視覺感受。

水利局說明，考量津渡橋緊鄰湳雅觀光夜市商圈和浮洲生活圈，平假日人潮眾多，為了讓遊客除了夜市外，還有其他景點可以悠閒的散心遊憩，特別在緊鄰湳雅夜市的津渡橋上增設LED燈及全彩投光燈，提升橋面步道及橋下照明，並於右岸臨河畔自行車道新設照樹燈。今年除了在津渡橋右岸景觀步道增設條燈照明外，還在湳雅夜市出入口增設4處津渡橋指示牌，引導更多民眾前往津渡橋，欣賞湳仔溝的美麗夜景。

聚傳媒

夜市 水利局

延伸閱讀

新北冬日夜景步道再+1 板橋湳仔溝津渡橋柔光燈妝點浪漫

新北土城汙水工程加速推進 1190戶下游管線已先完工

新北4座抽水站開放體驗防汛守門員 與科技教育最佳結合先例

戴瑋姍為災情槓上藍營 江怡臻反擊接二連三說謊

相關新聞

和平新生天橋今拆除 大安森林公園8號出口將設置紀念碑

北市府今晚起拆除和平新生天橋，北市工務局表示，昨文資審議已做出天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤。新工處今上午封閉...

拆和平新生天橋 北市：將設解說牌介紹歷史沿革

台北市和平新生天橋決定拆除，工務局表示，已完成分隔島、臨時行穿線、斜坡道等交通配套措施，並預計在大安森林公園增設解說牌介...

歡慶中華隊進軍東京 北市體育局加送100U幣

中華隊於「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽（臺灣區預賽）」捷報頻傳，17日大勝澳洲勇闖4強賽，持續改寫臺灣在世界一級棒球賽事中最佳成績；臺北市政府體育局為此屆賽事推出「U-Sport臺北樂運動12

新北板橋湳仔溝津渡橋柔光燈妝點浪漫登場

隨著板橋區母親之河-湳仔溝翻轉有成，河道內的豐富生態與周邊的綠化環境，讓沿岸河廊的休閒人口越發增多，新北市政府水利局近期在津渡橋右岸景觀步道增設夜間照明，讓市民在夜間有更安全便利的步行環境，進一步打造

北市和平新生天橋30日內拆除 反拆團體批蔣萬安淪「文化屠夫」

北市文化局今天發出新聞稿，針對和平新生天橋審議後認為不具文化資產價值，工務局新工處今表示，晚上將先封橋，預計30天完成拆...

北市和平新生天橋不登錄文資即拆 何孟樺：是否也「奉交下」？

台北市和平新生天橋今天起開拆，北市議員何孟樺批評，市長蔣萬安上任兩年首度展現「行政效率」，居然是為了踐踏民意。她痛批，蔣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。