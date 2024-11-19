台南推5G新科技學習 土城國小用教育元宇宙認識石斑拿全國唯一雙獎

台南市教育局推動教育元宇宙的發展，今年全市22校入選教育部「5G新科技學習示範學校計畫」，其中土城國小榮獲第2類「教育元宇宙示範學校」教案競賽唯一特優，及第一類「5G新科技學習示範學校」優良學校佳作，是國內唯一雙獎學校，展現5G教育創新與實踐的引領地位。

教育局表示，教育元宇宙與人工智慧的推動，將成為台灣在全球教育競爭中脫穎而出的關鍵。元宇宙教育突破了傳統學習空間的限制，提供沉浸式的學習環境，讓學生在虛擬世界中探索與實踐，進而激發創造力和解決問題能力，打造具全球競爭力的數位學習生態系，讓學生都能在數位環境中獲得與世界接軌的學習機會，實踐「數位新世代，學習新3C」的教育願景。

土城國小在VR融入教學，以及教育元宇宙發展上有卓越創新成果，成為宙典範學校。該校以「5G共學，學生樂學」為核心理念，推動VR融入教學與教育元宇宙，建立跨縣市元宇宙聯盟的合作模式，實現協同教學與共備；另在教學時結合四學策略，做情境模擬與跨學科學習，跨校分組深度討論並經驗分享，提升學生創造性思維和合作溝通能力。

土城國小校長李貞慧說，該校教育元宇宙課程以探索「人、環境、家鄉產業」的體驗式學習為主軸，由主任林慧清帶領學生，透過教育元宇宙認識在地魚塭「龍虎石斑魚」的養殖產業，學習龍虎石斑魚的生態、養殖及產銷流程，傳遞「知魚、親魚、愛魚」的理念。老師謝劼霖老師帶領學生使用3D技術創作石斑魚藝術，學習色彩、質感等美學構面知識，培養學生利用新興科技進行創意表達與審美能力。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，教育元宇宙的核心在於虛擬實境與沉浸式學習，透過虛擬平台的模擬、實驗與協作，學生得以在身臨其境的場域中跨學科探索，進而深化對抽象概念的理解並強化學科間的知識連結，學習者不僅能探索虛擬實驗室、歷史遺址，甚至是國際級展覽等各類知識場域，實現全體學生共享優質教育資源的目標。