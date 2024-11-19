快訊

勞動部調查：北分署長涉職場霸凌且情節重大 多人恐慌、求助身心科

提供泡麵美意遭曲解！2女闖高雄「泡麵土地公」搜刮10多碗 廟方怒了

心臟動刀休養一個多月…趙少康「摔一跤」送加護病房 肝臟邊角破裂

台南推5G新科技學習 土城國小用教育元宇宙認識石斑拿全國唯一雙獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局推動教育元宇宙的發展，22校入選教育部「5G新科技學習示範學校計畫」，其中文元國小拿雙獎。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局推動教育元宇宙的發展，22校入選教育部「5G新科技學習示範學校計畫」，其中文元國小拿雙獎。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局推動教育元宇宙的發展，今年全市22校入選教育部「5G新科技學習示範學校計畫」，其中土城國小榮獲第2類「教育元宇宙示範學校」教案競賽唯一特優，及第一類「5G新科技學習示範學校」優良學校佳作，是國內唯一雙獎學校，展現5G教育創新與實踐的引領地位。

教育局表示，教育元宇宙與人工智慧的推動，將成為台灣在全球教育競爭中脫穎而出的關鍵。元宇宙教育突破了傳統學習空間的限制，提供沉浸式的學習環境，讓學生在虛擬世界中探索與實踐，進而激發創造力和解決問題能力，打造具全球競爭力的數位學習生態系，讓學生都能在數位環境中獲得與世界接軌的學習機會，實踐「數位新世代，學習新3C」的教育願景。

土城國小在VR融入教學，以及教育元宇宙發展上有卓越創新成果，成為宙典範學校。該校以「5G共學，學生樂學」為核心理念，推動VR融入教學與教育元宇宙，建立跨縣市元宇宙聯盟的合作模式，實現協同教學與共備；另在教學時結合四學策略，做情境模擬與跨學科學習，跨校分組深度討論並經驗分享，提升學生創造性思維和合作溝通能力。

土城國小校長李貞慧說，該校教育元宇宙課程以探索「人、環境、家鄉產業」的體驗式學習為主軸，由主任林慧清帶領學生，透過教育元宇宙認識在地魚塭「龍虎石斑魚」的養殖產業，學習龍虎石斑魚的生態、養殖及產銷流程，傳遞「知魚、親魚、愛魚」的理念。老師謝劼霖老師帶領學生使用3D技術創作石斑魚藝術，學習色彩、質感等美學構面知識，培養學生利用新興科技進行創意表達與審美能力。

數位學習推動辦公室主任高誌健表示，教育元宇宙的核心在於虛擬實境與沉浸式學習，透過虛擬平台的模擬、實驗與協作，學生得以在身臨其境的場域中跨學科探索，進而深化對抽象概念的理解並強化學科間的知識連結，學習者不僅能探索虛擬實驗室、歷史遺址，甚至是國際級展覽等各類知識場域，實現全體學生共享優質教育資源的目標。

宇宙 教育局

延伸閱讀

二十億光年的孤獨：日本詩人谷川俊太郎逝世，享壽92歲

《奧術》中「黑玫瑰」是什麼？從聯盟宇宙整理相關英雄、背景故事與動機

許博允逝世周年 各界藝術家致敬音樂宇宙

LOL／宇宙戰艦拆夥？中信飛牡蠣CFO選手「SwordArT、Karsa、Gori」離隊

相關新聞

通車最後一哩路 侯友宜視察環狀線：年底復駛

通車就差最後一步！新北環狀線0403地震受創，修繕迄今。新北市長侯友宜今天到中原站視察修復慰勞施工團隊時指出，目前已完成...

北市和平新生天橋30日內拆除 反拆團體批蔣萬安淪「文化屠夫」

北市文化局今天發出新聞稿，針對和平新生天橋審議後認為不具文化資產價值，工務局新工處今表示，晚上將先封橋，預計30天完成拆...

申請二項皆不符 和平新生天橋6位委員認定非文資

台北市和平新生天橋即將拆除，反對拆除方在11月依文化景觀、紀念建築提報文資，文化局今天表示，會勘視察後，6位文資委員皆認...

新北永和都更屋主出國25年找無所有權人 市府強拆

新北市永和竹林段都更案更新面積2千平方公尺，去年五月核定至今，僅剩最後1所有權人因旅居美國25年無法聯繫，市府都更處洽外...

北市和平新生天橋不登錄文資即拆 何孟樺：是否也「奉交下」？

台北市和平新生天橋今天起開拆，北市議員何孟樺批評，市長蔣萬安上任兩年首度展現「行政效率」，居然是為了踐踏民意。她痛批，蔣...

台北市和平新生天橋今開拆 30天完成拆除作業

台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。