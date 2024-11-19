抗議拆北市和平新生天橋 藝術家淚灑現場闖橋遭架離

北市宣布和平新生天橋將拆除，護橋團體今在橋下再抗議市府不尊重文資申報程序，市長蔣萬安的「持續溝通」不曾做到；策展人吳牧青淚灑現場並試圖闖橋，遭警方架離。

台北市政府今天宣布，和平新生天橋不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤；工務局新建工程處表示，將利用19日至30日夜間11時至隔日6時交通離峰時間施工並進行交通管制。

護橋團體今天下午在橋下舉辦記者會，手舉「文化屠夫蔣萬安」、「該拆的是市府幕僚不是橋」等標語抗議。

護橋發起人林玟君表示，文化局新聞稿表示和平新生天橋不具文化資產價值潛力，護橋團體對此結果深表遺憾，更反對市府不尊重文資申報程序；市府倉促進行拆除作業時，文化資產提報方卻還未收到提報結果的公文，沒有公開說明及預告卻先開始拆除工程，顯現蔣市府一意孤行。

護橋團體批評蔣萬安口中的「持續溝通」是笑話、謊話，如今以警力無預警封橋，不是持續溝通而是持續突襲，要求市府立即停止天橋拆除作業。

藝術評論人吳牧青哽咽表示，藝文界有許多多年未見的藝術家都主動響應要在天橋上表演或進行行為藝術，本來25日上午會有200名藝文工作者、編舞家、音樂人等來橋上獻花，他今早還跟歌手林強、舞蹈家林懷民討論細節，這座橋的文化意義不能因為交通理由被抹煞。

隨後吳牧青試著闖上天橋，遭警方架離，警方勸他注意安全、冷靜點不要激動，吳牧青大罵「看你的嘴臉」、「是在為共產黨做事嗎」。

抗議居民表示，天橋對小朋友上下學非常重要，她自己搭公車上班或去大安森林公園運動，都要走這座橋，不喜歡在秒數限制下要汽車等她過馬路，壓力很大；另名民眾說，現在附近很多地方都在施工，行人其實沒有更安全，不知市府為何要這麼倉促。

和平新生天橋已有逾40年歷史，除了是當地居民的共同回憶，也因為不少電影、MV都在此取景，而成為熱門打卡點。臉書粉絲專頁「臺灣戲劇取景地點」整理出曾在和平新生天橋拍攝的劇組，包含「台灣靈異事件」、「藍色蜘蛛網」、「面具」、「黑喵知情」等。

已故導演楊德昌「一一」、名導李安「飲食男女」都曾在此取景，甚至韓國女團少女時代的孝淵也曾來此拍MV。