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北市和平新生天橋30日內拆除 反拆團體批蔣萬安淪「文化屠夫」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市工務局新工處今表示晚上將先封橋，預計30天完成拆除，反拆團體批，市府急於拆橋還沒收到公文，相關單位、警方上午10點就聚集在此，痛批市長蔣萬安罔顧名義不溝通，淪為「文化屠夫」。記者洪子凱／攝影
北市工務局新工處今表示晚上將先封橋，預計30天完成拆除，反拆團體批，市府急於拆橋還沒收到公文，相關單位、警方上午10點就聚集在此，痛批市長蔣萬安罔顧名義不溝通，淪為「文化屠夫」。記者洪子凱／攝影

北市文化局今天發出新聞稿，針對和平新生天橋審議後認為不具文化資產價值，工務局新工處今表示，晚上將先封橋，預計30天完成拆除。反拆團體批，市府急於拆橋還沒收到公文，相關單位、警方上午10點就聚集在此，痛批市長蔣萬安罔顧名義不溝通，淪為「文化屠夫」。

反拆團體今指出，對今天文化局發出新聞稿對和平新生天橋不具文化資產價值潛力除了遺憾外，且提報方還未收到提報結果公文，新工處、警方上午10點「巧合地」，在橋下集結包圍，並驅離正在使用天橋的民眾，並開始進行封橋作業，甚至有民眾一度要硬闖天橋。

反拆團體說，新工處在11月14的公文中承諾，將先「施作中央分隔島、庇護空間及斜坡道等無障礙通行動線改善後，再執行後續作業」，但在上述交通改善措施還未完成情況下，就已開始拆除天橋作業，質疑台北市政府，「天橋不能用路面配套措施又未完成，行人應如何安全通過馬路？」

到場聲援藝術家吳牧青淚訴，文化界有很多人主動響應投入表演行為藝術等，本來下周來也安排200位藝文工作者為天橋獻花，也透過文化界的朋友向副市長林奕華陳情，但如今看到市府要強拆，非常遺憾與失望，痛批市長蔣萬安是「文化屠夫」。

在地居民表示，今早發現天橋無預警被封，大批警力聚集，「難道警察很威嗎？」該天橋鄰近學區，學生上下學也會走天橋，仍有存在必要性，呼籲蔣萬安應審慎思考，「不要比共產黨還共產」。

不過也有在地居民持不同意見表示，這座天橋平常看其實沒什麼人在走，且四周動線恐讓轉彎車有死角，危害行人安全，應該是把它拆掉對路人的安全也比較好，動線會比較好。

文化局表示，本案依「文資法」第14、60條審查完成，結論不具文化資產價值潛力，會議紀錄寄發同時發布新聞稿，公布本案審查結果。紙本公文以掛號方式寄送予提報人外，為避免收件時間差，另以電子郵件先行提供予提報人，亦提供給民意代表協助轉知。

台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
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文化局 文化資產 蔣萬安

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