北市和平新生天橋不登錄文資即拆 何孟樺：是否也「奉交下」？

台北市和平新生天橋今天起開拆，北市議員何孟樺批評，市長蔣萬安上任兩年首度展現「行政效率」，居然是為了踐踏民意。她痛批，蔣萬安不溝通就強拆天橋，根本是威權思維重現，要求蔣萬安說話算話，與守護天橋民團溝通，再研議天橋去留。

市府拆除天橋的理由是交通安全。何孟樺調閱資料發現，和平新生路口四年（2021-2024.10）來的交通事故共231件，其中行人涉入僅6件，其餘都是機動車輛事故，更不要說在231件中唯一死亡車禍，是汽機車相撞造成機車騎士不幸身亡。顯然該路口不僅行人事故風險低，天橋橋墩也根本不是造成事故的主因，以交通安全理由拆除，根本是張飛打岳飛。

何孟樺表示，天橋存留過去多半尊重地方民意，已經44歲的民權承德天橋便因為地方居民需要，不僅保留，還加裝了電梯。如今地方對於和平新生天橋去留有不同意見，市府本應循慣例在地方民意確認後再做決定，而非單憑蔣萬安個人意志決定去留。

何孟樺說，今天市府文化局前腳才宣布天橋不予登錄文資；後腳新工處便開始圍籬準備拆除。資料顯示，2023年以來15件文資提報，從提報到現勘，多半間隔1個月以上，最久甚至長達3個月以上。新生和平天橋卻在提報後1周就現勘，不到1周就提出結論，令人不禁懷疑此案也有某種「奉交下」，才能如此神速。