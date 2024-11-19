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通車最後一哩路 侯友宜視察環狀線：年底復駛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天視察環狀線修復進度表示，環狀線年底復駛。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天視察環狀線修復進度表示，環狀線年底復駛。記者葉德正／攝影

通車就差最後一步！新北環狀線0403地震受創，修繕迄今。新北市長侯友宜今天到中原站視察修復慰勞施工團隊時指出，目前已完成6跨簡支梁復位，3跨連續梁預計明天一次到位完工，再20幾天完成機電工程與軌道工程後，就能交由新北捷運公司測試，確認運轉安全無虞「年底復駛」。

侯友宜今天到環狀線中原站視察表示，環狀線災損是台灣捷運史上首次案例，本次復原工程總計9跨鋼箱梁需復位，包含6跨簡支梁及3跨連續梁，第六跨簡支梁提前在10月23日復位完成。

侯友宜說，除6跨簡支梁復位，至今也已更換1020片軌道基鈑、將900公尺長的軌道復原，此外還有供電、通訊及號誌纜線已卸除，水環纜線已完成80%更新，將提早6個月，目標在年底全線復駛營運。

侯友宜說，接下來3跨位移連續梁位於員山路及中正路交通要道，施工困難度極高，3跨連續梁長達110公尺、重達1200公噸，需同時頂升風險高，修復過程除用精密設備同時監控頂升升狀況，還使用具預警功能的同步位移控制器以連動方式施作，3跨連續梁即將一次復位，預計明天就能完成。

新北捷運局長李政安指出，鋼箱梁於全數復位完成後，全面更換為新優化的盤式支承設施、增設永久防落橋及抗拉拔裝置為第二道防線，雙重保護機制下確保六級強震來襲不再有位移，正同步進行軌道、伸縮縫、隔音牆與電力通訊線路恢復工作，最後再全路段機電系統整合測試及電聯車試運轉。

捷運局強調，本次環狀線復原工程歷經夏季酷熱及鋼梁狹窄空間、午後雷雨、秋季連綿陰雨天氣，以及3次颱風影響5天以上，施工團隊仍努力不懈克服困難，投入後確定可以縮短6個月，在確認運轉安全無虞下力拚年底復駛。

捷運局指出，環狀線復原工程經費目前包含土建、軌道、機電、設計監造、設計審查、第三方公正單位、間接及保險，合計約11.93億。

各界關心責任歸屬，侯友宜說，目前正由專家第三方公正單位鑑定中，結果預計明年第一季能夠出來，只要鑑定責任歸屬清楚以後，該負責任單位絕對全力追討「一毛錢都不放過」。

新北市議員張嘉玲指出，早在9月「災害調查分析與原因探討初步報告」已送至新北捷運局、台北捷運局審查，卻遲遲仍未完成審查，她認為既然已有初步結果出來，就應該先告訴大家責任歸屬，不該等這麼久。

新北市長侯友宜表示，環狀線年底復駛。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜表示，環狀線年底復駛。記者葉德正／攝影

侯友宜 新北捷運 環狀線

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