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申請二項皆不符 和平新生天橋6位委員認定非文資
台北市和平新生天橋即將拆除，反對拆除方在11月依文化景觀、紀念建築提報文資，文化局今天表示，會勘視察後，6位文資委員皆認為天橋不具文資價值。此外，有關公有建築50年的文資評估，知情人士也說，同樣需要由文資委員評估判斷。
文化局表示，反對方的民團分別以「文化景觀」及「紀念建築」申請保存新生和平新生天橋，當中，「文化景觀」呈現人類與自然環境互動的定著地景，能夠反映出土地永續利用的特殊技術、特定模式，或能實質呈現特定產業生活與周邊環境關係。
「紀念建築」則是要符合歷史、文化、藝術等具有重要貢獻的人物相關，且其重要貢獻與建造物及附屬設施具高度關聯者，以及具有歷史、藝術、科學等文化價值，應予保存。
不過，文化局表示，6位文資委員分別依照上述條件審查，皆認為不符合文資法及相關法規所列的指定登錄基準，此外，文資委員也依照相關法規及自身專業，評估天橋的文化資產價值潛力，評估不具潛力，不予列冊追蹤。
知情人士表示，和平新生天橋42年，其實任何要登錄紀念建築、歷史建築、古蹟都沒有年限的限制，雖然法規有一條提及，公有建造物及附屬設施群自建造物與建完工超過50年者，先由主管機關進行文資產值評估，但同樣要由文資委員去審訂是否符合資格才能准列。
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