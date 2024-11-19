新北永和都更屋主出國25年找無所有權人 市府強拆

新北市永和竹林段都更案更新面積2千平方公尺，去年五月核定至今，僅剩最後1所有權人因旅居美國25年無法聯繫，市府都更處洽外交部及移民署等方式聯繫，最後提送都更爭議審議會做成拆除決定。今上午執行強拆，讓其他地主盡早重建家園入住新家。

該基地鄰近永和網溪國小，臨接環河東路1段，更新單元面積約為2千平方公尺，現況主要為屋齡超過40年之4樓舊公寓，更新後預計興建1棟地上25層，地下5層之鋼骨鋼筋混凝土造大樓。

都更處表示，本案權利變換計畫於去年5月10日核定，原有38戶合法建物及5戶違章建物陸續搬遷，最後剩2戶共5位所有權人未同意，建商申請市府代為拆除，歷經7次自行協調及公部門2次再行協調程序磋商後，4人已達成協議同意拆除，僅剩最後1人因於民國88年時出境旅居美國無法聯繫。

都更處除與郵局溝通，也洽外交部領事事務局及內政部移民署協助，並透過電子郵件等方式聯繫，雖然無法取得住戶國外聯繫地址，但已盡力讓程序完備以保證民眾權益，最後提送都更審議決定拆除，讓期盼的地主盡早重建家園入住新家。