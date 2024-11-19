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台北市和平新生天橋今開拆 30天完成拆除作業

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。

天橋拆除工程將利用夜間11時至隔日6時的交通離峰時間，交通管制範圍擴大並引導車流改道，管制所有車種進入，僅開放公車行駛，東西向車流將引導改道行駛溫州街，南北向車流將引導改道行駛建國南路，避免民眾受施工影響。新生南路與和平東路交叉口正進行平面通行環境優化，除已完成部分，占據路口轉角龐大量體的人行天橋，也將配合文化資產審議完成後拆除，重新定位以人為本的道路環境，將開闊的視野還給駕駛與民眾。預計今天至30日期間，將逐步完成封橋及拆除作業，並儘量縮短施工時間，以降低對市民朋友所產生的影響。

台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市長蔣萬安在市政會議拍板拆除「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
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台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
台北市「新生和平」人行天橋已完成文化資產現場勘查，不具文資價值，將從今天開始施工拆除。記者曾學仁／攝影
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交通管制 工時 文化資產 蔣萬安

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