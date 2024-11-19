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悠遊卡興櫃案爭議 北市議會曝：民股在董事會臨時動議提案

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
悠遊卡興櫃案引發爭議，北市議會交通委員今秘密會議，討論悠遊卡董事會決策過程，第一召集人徐弘庭會後轉述結論。記者林佳彣／攝影
悠遊卡興櫃案引發爭議，北市議會交通委員今秘密會議，討論悠遊卡董事會決策過程，第一召集人徐弘庭會後轉述結論。記者林佳彣／攝影

悠遊卡公司興櫃案爭議，北市議會交通委員今秘密會議，討論董事會決策過程。第一召集人、議員徐弘庭會後轉述指出，該案興櫃前未委請專業團隊評估，且是民股以臨時動議在董事會提案，時任悠遊卡董事長陳亭如也未報議會同意等，相關人員與管理都有非常重大疏失。

徐弘庭表示，整個過程的癥結點在於，依前秘書長陳志銘的說法及蔣市府公開調查報告，該案是由陳亭如於2022年4月主動向柯市府報告，但是柯市府並未給她正面或否定的答案，此與前市長柯文哲的關鍵會議卻無任何會議記錄，而後從5月多的董事會會議紀錄可見，市政府未表態的興櫃案，居然由民股在臨時動議提案。

徐認為，就算北市府想朝興櫃方向走，也應在向市長報告後，由公股董事在悠遊卡董事會以一般討論案的方式，直接開大門走大路提案討論，但陳亭如卻在未獲市府正面回應下，由民股於臨時動議提案，自己雖然是公股代表卻被動支持民股所提興櫃案，他直言此在程序上非常瑕疵。

徐弘庭指出，悠遊卡興櫃前，沒有委請專業團隊評估；興櫃程序中，公股代表是市政府，不應該有個人意志，陳亭如卻未提出意見，使得悠遊卡被突襲式興櫃，後續她也未報議會同意；主計處在幾個會議未提及交接期不應該做如此重大決議，後來可能為了保護自己，在簽文做出此反對意見，柯市府仍同意上櫃。

徐說，悠遊卡興櫃案過程發生許多匪夷所思、不該發生的決策，反而讓悠遊卡興櫃案進退失據，相關程序、人員與管理都有非常重大疏失。

徐弘庭表示，議員林延鳳、顏若芳會中提議應將此案送政風處理，因為今天是秘密會議，今日不做結論，後續將在交通委員會預算審查時討論，再做相關結論。

徐說，今日有邀陳亭如出席，但未現身；陳志銘出席並表示，興櫃案是在為悠遊卡打地基。

徐弘庭認為，從資本市場的角度來看，這個地基也是一個開門，開放流動性的結果，在最壞情境下，如果有心人士啟動溢價敵意併購，民股若因高價賣掉股份，市府官股又無法掌握超過50%股權，將使悠遊卡最後被民股主導，這是未來可能的風險，這部分衡量將待現任悠遊卡領導階層去討論。

據悉，悠遊卡公司興櫃前，公股包含北市府、台北捷運公司的持股比例為39.27%，興櫃後直接、間接持股比例為38.43%。

北市府 徐弘庭 悠遊卡

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