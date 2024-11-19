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內科t.Hub新創基地 進駐達九成 營運方：不見得是好事

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市議員赴內湖考察t.Hub內科創新育成基地。記者邱書昱／攝影
北市議員赴內湖考察t.Hub內科創新育成基地。記者邱書昱／攝影

台北市議會財建委員會今天赴內湖考察t.Hub內科創新育成基地，議員針對整體進駐率、離駐率，以及政府對新創的補助協助等詢問。負責宏匯公司表示，目前進駐率達到97%多，但沒有離開不見得是好事。進駐的威康資本公司也說，t.Hub場域租金確實對新創公司是一大助力。

營運方、宏匯公司總經理崔梅蘭先是介紹新創產業，她指出，新創都希望能夠得到資金、技術和人材，但是台灣中小企業的存活率三年不到10％，放眼全世界則是低於3％，認為新創值得鼓勵，但是不能鼓吹一定會成功。

進駐內科之心2年的威康資本公司總經理蔣豐蔚說，公司其實是創投公司，主要的內容是透過科技方式，解決現今大眾睡眠壓力問題；對於新創公司來講場地租金是一大成本，進駐在t.Hub租金便宜且提供許多募資、法律等課程確實是一大助益。

蔣豐蔚也介紹公司推出類似膠囊的睡眠空間，小小的空間放置一台按摩椅，關上門後會釋出精油及放鬆的音樂，現場議員們也紛紛體驗。他說，目前只有一台，這也是看準上班族需要一段休憩片刻的場所。

北市市議員汪志冰、林杏兒針對育成空間篩選條件詢問，何孟樺、洪婉臻、簡舒培也提到場域的進駐、離駐率，尤其針對補助的篩選，就曾遇過有團隊很會寫報告，但營運的內容卻是淘寶貨。財建委員會第一召委張文潔也問，在補助後的存活率。

崔梅蘭表示，目前的進駐率為97%多，t.Hub當時就規範進駐時間為3年加3年，最多6年時間，很多新創團隊在找到了工作型態、成熟穩定後也會選擇離開，「因此如果進來後沒有離開，那是好事嗎？」

「如果是你的錢，你會投資這團隊嗎？」崔梅蘭也說，其實中央給予新創團隊的各類補助金額很多，重點不是在於政府，而是相對應申請機制不夠充分透明，補助一直都是不患寡而患不均。

產發局長陳俊安表示，目前資金協助是氛圍青創貸款及中小企業貸款，兩種的過件率都達8成，至於補助部分確實是不患寡而患不均，為此2年多前就加嚴小組審查機制，會針對前瞻性、市場性核准審查。內湖為育成階段，下階段會進入市場加速，再到品牌化、規模化，是育成基地要對接部分。

t.Hub內科創新育成基地。記者邱書昱／攝影
t.Hub內科創新育成基地。記者邱書昱／攝影
威康資本公司推出類似膠囊的睡眠空間。記者邱書昱／攝影
威康資本公司推出類似膠囊的睡眠空間。記者邱書昱／攝影

團隊 睡眠 議員

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