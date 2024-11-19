學童午餐違規數驚人吃螺絲餿水 蔣萬安食安挨轟打假球

寶林事件後食安受關注。議員發現，北市營養午餐也頻出包，有學生吃到螺絲釘、尼龍繩，還有學生喝到餿水湯，從109學年至今年10月，業者違規驚人通報累計高達2182件，記小點數達1840次，更誇張是有業者連續違規18至19次，還繼續供餐，記點制淪打假球。

北市教育局長湯志民坦言，過去營養午餐發生食安事件，因學校擔心不能供餐，的確比較不敢計點，不過近年已經加嚴，學生的食品安全絕對是第一要務。湯說，經檢討後，已有調整制度，違規數也有下降，111學年通報705件、112年通報565件，不過113學年度2個月已下降至29件，不管幾件都不希望發生食安，若違規廠商未達解約，也會持續監督。

議員洪婉臻質疑，學校的學童午餐頻出包，市長蔣萬安卻始終未採取「嚴格」懲處，從109學年度至今未有一家廠商被解約，甚至連暫停供餐的處罰也寥寥無幾，怒批「食安問題零容忍」只是口號。

洪說，她調閱北市109學年度至今的營養午通報問題，包括食物中發現蝸牛、菜蟲、塑膠、棉線、頭髮等，甚至還有學生喝到餿水湯，洪婉臻更發現，令人憂心是，團膳業者因「重大衛生缺失」屢被記大點的，也不在少數。例如在34間因重大衛生缺失被記大點的學校中，違規情節包括驚見蟑螂、金屬、玻璃等，甚至廚工感染沙門氏桿菌仍持續作業等嚴重疏失。

根據「北市政府教育局學校午餐契約罰則」記點規範，小點記滿20點或大點記滿10點必須停餐一周；若小點記滿50點、大點記滿20點或累計「小點加大點乘2」總和達50點才能終止契约。

洪婉臻更質疑，現行記點制度採「各校分別計算」，例如有一家業者109學年承辦懷生國中午餐時頻違規遭罰款、懲處，但此廠商依舊可在其他學校繼續供餐，且「每學年重新計算」，只要單一學校未達50小點或20大點，廠商就能繼續供餐；另家公司四年來累積423次違規、597小點、54大點，竟然還能繼續供餐，「記點制度淪為打假球」。湯志民表示，這個制度可以再精進，會再來檢討。