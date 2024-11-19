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新北獲綠蘋果環境獎 劉和然赴英領獎兼代表新北做這事

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市副市長劉和然率隊前往英國領取「綠蘋果環境獎」（Green Apple Environment Award）。圖／新北市府提供
新北市副市長劉和然率隊前往英國領取「綠蘋果環境獎」（Green Apple Environment Award）。圖／新北市府提供

英國綠色組織18日在倫敦肯辛頓宮舉行「綠蘋果環境獎」（Green Apple Environment Award）頒獎典禮，新北市環保局以創新、先進的數位環保勤指中心及高效環保執法體系獲獎，當初創立「新北環境稽查重案組」與「數位勤指中心」的新北市副市長劉和然率隊前往領獎，還將代表新北市府拜會英國與加拿大共同成立的「脫煤者聯盟」。

地方解讀，劉和然除了積極參與地方活動，更多次代表市府參與國際活動，凸顯其治理城市能力，全力搶攻2026新北市長入場券。

環保局指出，「綠蘋果環境獎」由英國綠色組織定期評選，表彰全球在環境管理與創新方面表現突出的機構。此次獲獎的主題為「打造強大且高效的環境保護系統」，新北市環保局數位化指揮中心，將傳統的紙本作業轉型為電子數位作業，成功減少近千萬張用紙，並將節省下來的財政資源投入指揮中心的擴建，進一步引進智慧數據分析、縮時攝影、無人機巡查、GPS定位、大數據模擬分析等先進技術，提升環保稽查效率與靈活度，使每宗案件的處理時間縮短超過三分之一，也直接減少了25%的公共投訴數量。

環境執法方面，成立「環境稽查重案組」，專門處理跨區域、跨領域的環保犯罪案件。該重案組集合市府各局處的行政調查資源和刑事偵查專業力量，自2019年10月成立至今已破獲391宗重大環境違法事件，恢復國土環境190件，成功追回不法利得超過4億3千萬元。重案組已連續3年獲得環境部頒發查緝環保犯罪「金環獎」。

環保局表示，環境稽查重案組與數位勤指中心是劉和然副市長在擔任新北市環保局長期間，全力推動的兩大關鍵工作，目前也兼任「環境稽查重案組」召集人。

劉和然表示，環境保護是公共安全的重要基石，新北市藉由數位化與科技升級，持續優化環境管理，並已顯著提升市民的生活品質。這次的獲獎不僅讓新北市的環保工作獲得國際認可，也充分展現了市府團隊在環保領域的創新與努力。

劉和然說，新北市將繼續推動環境保護領域的創新與精進，提升數位化管理與環境監測技術，並持續推動環保科技的應用，結合跨部門資源整合，為市民創造更永續、更宜居的生活環境。

新北市環境稽查重案組，專門處理跨區域、跨領域的環保犯罪案件。圖／新北市環保局提供
新北市環境稽查重案組，專門處理跨區域、跨領域的環保犯罪案件。圖／新北市環保局提供

劉和然 新北 環保局長

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