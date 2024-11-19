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新北新莊西盛庄福德宮尪公出巡 加碼2場歌仔戲

中央社／ 新北19日電

適逢農曆10月19日保儀大夫（又稱尪公）聖誕千秋，新北市新莊區西盛庄福德宮今天舉行遶境活動。廟方並加碼2場以歌仔戲形式演出「尪公戲」，希望傳承尪公歷史文化。

新北市新莊區西盛庄福德宮今天慶祝保儀大夫聖誕千秋，包括民進黨立委蘇巧慧、國民黨新北市議長蔣根煌、新北市府民政局長林耀長等人出席並參與團拜祝壽。

新北市府民政局說，「尪公」是保儀大夫與保儀尊王2位神祇的別稱。這個信仰源自唐代安史之亂，將軍張巡、許遠帶領軍隊死守睢陽城10個月，最後為國犧牲，被朝廷追封為保儀大夫與保儀尊王。因2人多為共祀，在民間又被稱作「雙忠」，後來隨著移民從福建來到台灣，是農民守護神。

民政局表示，西盛庄福德宮的保儀大夫分香自汐止忠順廟，早年西盛地勢低窪，居民種植農作物維生，有1年蟲害肆虐，有人提議請尪公遶境驅蟲，遶境過後蟲害果真停止。為感念神威，西盛庄福德宮1樓供奉土地公，2樓供奉保儀大夫，成為南新莊信仰中心。

西盛庄福德宮主委吳原豪說，鑒於現代數位化，年輕世代較少參與地方宗教活動，所以近年舉辦「尪公藝術季」，結合西盛地區學校、社區社團表演，也透過戲班演出尪公戲，用多元活動讓迎尪公成為南新莊特色，也讓地方慶典傳承。

民政局局長林耀長說，感謝廟方長年做公益，每年捐助低收入戶及弱勢單位白米物資、社會急難救助金等，從民國104年起年年榮獲新北市績優宗教團體表揚。今年適逢5年1次尪公大年慶典，不僅西盛地區學校、社區社團表演，今天下午3時與晚間6時30分還有2場尪公戲，信眾可共襄盛舉。

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