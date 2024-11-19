走過斷橋陰霾 五股觀音坑溪橋完工今啟用

新北市五股區的觀音坑溪橋是串連河濱自行車道與八里左岸的人與自行車橋，去年4月在修橋過程斷裂，新北市歷經9個月重建新橋，終在今天完工啟用，迎接第一批自行車騎士直呼「終於通了」，侯友宜在啟用典禮也對民眾「道歉」，市府團隊也會持續努力不懈，供給民眾連續不間斷的河濱通行與休閒遊憩環境。

五股觀音坑溪橋為自行車友往返蘆洲、五股及八里的重要橋梁，更連接新北大都會公園與八里左岸河濱公園，市府發現橋索鏽蝕嚴重，發包改善工程，原定去年8月完工，不料卻在4月，接連發生斷橋事故、工人被鋼索擊中等意外，工程一波三折，市府決定打掉重練。

侯友宜致詞表示，橋梁重建工作市府投入7370萬元預算，施工過程要克服河口地質、天然氣管線等困境，還要兼顧河防、結構安全及融合周邊景觀設計，在安全與加速恢復通行品質下，今日如質開放通行。

侯友宜說，重建橋梁設計涵蓋景觀性、施工安全性、防洪安全性、維護方便性、生態保護性等要點，設施量體採用輕巧、透空、無落墩方式呈現，除避免在自然環境中過於突兀，更減輕對自然環境的衝擊。

高灘處長黃裕斌表示，觀音坑溪橋梁長60公尺、寬6公尺，上部結構選用鋼拱橋，減少橋梁自重且選用耐久性較高防蝕塗料，相較舊橋吊索橋，能降低後續維護風險及成本，照明則以柔化視覺感受為主軸採用低光源燈具，降低對鳥類及昆蟲產生的影響。

重建工程也加入生態保育的觀念，將老鷹、紅螯螳臂蟹、赤腰燕及四斑細蟌等物種納入橋面意象設計，也設置生態解說牌，以促進生態教育。

黃裕斌說，觀音坑溪橋串連淡水河左岸的綠色動線，沿途景點包括五股濕地、獅子頭山水匯集廣場，與海世界觀景平台、林蔭樹海漫步道及米倉無限公園等，打造河濱自然環境教育場所，活化既有的休憩生活資源，同時保護環境生態。

今日啟用典禮，迎來第一批過路人，他們開心與侯友宜合影，也有路人表示，這條橋是串連兩岸重要道路，先前斷橋都要繞道很不方便，「這邊風景真的很棒」，大家都能來體驗。