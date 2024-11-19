新北大柑園區段徵收引民怨 居民怒將家破人亡聯署反對

位在新北西南區大漢溪流域周邊，新北市府規劃621公頃大柑園都市計畫區，將目前多為農地、鐵皮違建現狀發展為高科技產業聚落。不過土地上也有不少合法建物，日前四次說明會，居民理解150以下平方公尺土地面積無法獲得配地、徵收期間也未安置，直批政府將讓居民流離失所、家破人亡，目前正進行聯署反對被徵收。城鄉局對此回應目前方案仍在規劃中，將與民眾持續溝通。

大柑園都市計畫範圍北及西側臨大漢溪，南臨北大特區、三峽都市計畫及非都市土地農業區，東臨三峽河，範圍橫跨樹林、三峽及鶯歌區3行政區，計畫面積621公頃。現況除農業外，也有違章工廠、住宅等，市府盼透過新訂擴大都市計畫改善現有違章情事，未來規劃空間以產業型態為主，整體範圍內土地所有權人約1萬多人。

城鄉局日前在地方召開四次說明會，表示該地區為非都市計畫區，徵收後配地為40%、目前尚未有徵收期間安置計畫、小面積地主發放補償未能分回配地，讓當地居民相當不滿。顏姓地主表示，居住柑園地區長達數十年，自己土地面積約30坪並擁有透天建物，但若被徵收土地面積過小無法獲得配地只有小金額補償，補償費在高房價時代無法買房，批評政府徵收方案將讓居民流離失所、家破人亡。

顏說，當地大地主農地變建地後配回40%，土地價值翻數倍當然希望趕快被徵收，但小地主根本無法獲得配地，徵收期間也沒有安置方案，甚至門牌補助還要地主提供實際居住滿3年才有90萬元補償費，條件苛刻到極點，許多居民世代居住已年老體衰，政府的徵收方式讓民眾流離失所，相當不合理，因此正聯署反對被徵收。