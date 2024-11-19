今開拆！和平新生天橋不具文資結論出 民團批蔣萬安突襲

由民眾發起的守護天橋團體提報「紀念建築與文化景觀價值」審議，今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤。今上午10點左右，有民眾發現，數十位警察到現場執行封橋，還有民眾在橋上走被趕下來，一度與警方對峙。

台北市長蔣萬安日前市政會議拍板要拆「和平新生天橋」，民團提報文資審議，今天文資審議結果出爐，但守護天橋團體質疑，市府今天封橋執行是突襲，正集結更多民眾到現場。

守護和平新生天橋發起人林玟君說，蔣市府根本是強拆，因目前文資提報者尚未收到文資現勘紀錄與決議，已經違反法規，質疑市府直接動暫定古蹟。

「守護和平新生天橋」團體發起人蕭凡奕也表示，今天上午10點左右，突然有數十名警察執行封橋行動，並且還有正在天橋上走的民眾也被趕下來，完全沒有公告，也完全沒有通知。質疑市府是要突襲執行拆橋行動。

「感覺今天是完全被突襲！」蕭質疑，他們透過議員苗博雅與市府溝通，原本市府允諾會先做地面行穿線的退縮工程，不過現在還沒有完成地面行穿線退縮，今天卻已經有數十名警察來封橋，還把民眾趕下橋下，完全沒有公告，也完全沒有通知。