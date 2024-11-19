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留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

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留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市工務局新工處表示，因新生和平人行天橋已完成文化資產現場勘查，將從今天開始接續施工。記者林麗玉／攝影
北市工務局新工處表示，因新生和平人行天橋已完成文化資產現場勘查，將從今天開始接續施工。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安日前市政會議拍板要拆「和平新生天橋」，民團發起守護天橋行動，不過今天審議結果出爐，不具文資價值潛力不予列冊追蹤。北市工務局新工處表示，因新生和平人行天橋已完成文化資產現場勘查，將從今天開始接續施工。

北市工務局新工處工務科長蕭志龍表示，新生南路與和平東路交叉口正進行平面通行環境優化，除已完成部分，占據路口轉角龐大量體的人行天橋，也將配合文化資產審議完成後拆除，重新定位以人為本的道路環境，將開闊的視野還給駕駛與民眾。

預計今天至30日期間，將逐步完成封橋及拆除作業，施工期間將擴大管制周邊道路交通行駛情形，請駕駛朋友提前改道避開管制路段以節省行車時間，或行經工區周邊時耐心遵循義交人員指揮維護行車安全。

 新工處工務科中區工務所主任洪辰儒表示，這次天橋拆除工程將利用夜間11時至隔日6時的交通離峰時間，擴大交通管制範圍並引導車流改道，以護全通行民眾免受施工影響，管制範圍措施為夜間11時至隔日6時管制所有車種進入，僅開放公車行駛；東西向車流將引導改道行駛溫州街；南北向車流將引導改道行駛建國南路。

 洪辰儒表示，完成後仍將持續進行路面復舊作業，施工團隊將全力注意各項施工細節，儘量縮短施工時間，以降低對市民朋友所產生的影響。

北市工務局新工處表示，因新生和平人行天橋已完成文化資產現場勘查，將從今天開始接續施工。圖／「守護和平新生天橋」民團提供
北市工務局新工處表示，因新生和平人行天橋已完成文化資產現場勘查，將從今天開始接續施工。圖／「守護和平新生天橋」民團提供
北市工務局新工處表示，因新生和平人行天橋已完成文化資產現場勘查，將從今天開始接續施工。記者林麗玉／攝影
北市工務局新工處表示，因新生和平人行天橋已完成文化資產現場勘查，將從今天開始接續施工。記者林麗玉／攝影

交通管制 文化資產 蔣萬安 行人

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