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留不住！北市和平新生天橋今開拆 30天完成封橋拆除作業

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不具文資價值！北巿和平新生天橋將拆 文化局：續討論延續記憶

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市政府預計11月底前完成和平新生天橋拆除，不過有許多民眾認為應保存。本報資料照片
台北市政府預計11月底前完成和平新生天橋拆除，不過有許多民眾認為應保存。本報資料照片

北市和平新生天橋面臨拆除，公民團體在11月初提報文資會勘，文化局並於13日到場會勘後，今天宣布6位文資委員均認為不具文資價值，但對於天橋如何延續記憶將會討論。北市議員也呼籲市府，在行人安全與歷史記憶之間一併討論。

文化局今天表示，有關民眾希望保存大安區「和平新生天橋」，提報具紀念建築與文化景觀價值列冊一案，經過11月13日的會勘後，並且收納到場的提報人、反對拆除民眾、支持拆除民眾及市府相關單位意見後，6位出席委員均認為不符合文資法及相關法規所列的指定登錄基準。

文化局表示，本案不具文化資產價值潛力，且不予列冊追蹤；後續天橋如何延續市民共同記憶，文化局可配合協助管理單位共同研商、規畫可行方案，並給予建議與協助。

在地台北市議員簡舒培今天受訪表示，天橋拆與否，要將行人安全與歷史記憶一併考量，當行人安全要顧忌時，城市歷史也要留下，尤其該天橋與許多影音創作有關，市府要拆的話，也要和當地希望保留的民眾討論，怎麼把記憶留下。

北市 文化局 文化資產 行人

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