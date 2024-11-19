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北市議會今調悠遊卡董事會紀錄釐清興櫃過程 邀時任董事長出席遭拒

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
悠遊卡興櫃案引起各界質疑，時任官股董事、董事長陳亭如未與市府報告就在董事會提案興櫃，程序上也有疑慮，議會將舉行秘密會議調閱會議記錄，釐清決策過程。圖／聯合報系資料照
悠遊卡興櫃案引起各界質疑，時任官股董事、董事長陳亭如未與市府報告就在董事會提案興櫃，程序上也有疑慮，議會將舉行秘密會議調閱會議記錄，釐清決策過程。圖／聯合報系資料照

悠遊卡興櫃案引起各界質疑，北市府前秘書長陳志銘日前赴議會報告，仍遭認為決策過程太草率，且時任官股董事、董事長陳亭如未與市府報告就在董事會提案興櫃，程序上也有疑慮，議會將舉行秘密會議調閱會議記錄，釐清決策過程。陳志銘則重申，興櫃是希望悠遊卡公司有更多籌資管道，有資金在既有業務基礎往前跨出新的歷程碑。

北市議會交通委員今將舉行秘密會議，討論悠遊卡興櫃案決策過程，第一召集人、議員徐弘庭表示，今天主要是調查當時決策過程會議紀錄，陳亭如當時身為官股代表人，在沒跟市府事先討論情況下，不應該有個人決策，陳亭如卻做主動提案、編列特別小組，最後才向市府提案，才需要調閱當時董事會會議紀錄，釐清狀況。

徐弘庭說，受限於「公司法」120條，會議紀錄只有董事可以查閱，因此請公股代表人調閱相關資料，並以秘密會議方式進行，以及討論陳亭如是否有程序上有無疑慮，包含市府秘書長李泰興、前秘書長陳志銘、悠遊卡公司董事長林志盈皆會到場，而今也有邀請陳到場說明但被婉拒。

陳志銘解釋，悠遊卡公司未興櫃前，公司若有資金需求，有二種方式可募集資金，包含原始股東增資，但作為股東市府必須透過機關編列預算及議會審議參與，而各股東同樣得自行籌措經費來參與增資，否則持股比例就會被稀釋。

陳志銘說，另一種則是向特定人募資，每股價格由董事會決定，但新的股東進來就可能會打破既有股東結構的安定性，而興櫃則是為悠遊卡公司多創造出一條可向公開市場募集資金的籌資管道，新進的小股東較為分散，比較不至於影響現有股東結構。

陳志銘表示，悠遊卡公司未來如有資金需求，會有更多的籌資管道，至於要使用哪種方式募資，當然由董事會決定，他以接水管比喻，上一屆董事會先將公開市場水源接好，至於何時啟動水龍頭（發行新股）及放多少水（資金）進來，決定權端視下一屆董事會發展新業務時的資金需求。

陳志銘說，悠遊卡公司經營團隊是否持續開創新的業務，可以在既有的電子票證、電子支付的基礎上再往前跨出一個新的歷程碑，然而幾乎所有公司發展都一樣，新創業務不僅需要人才，也需要資金，悠遊卡公司作為市府的政策工具，所有人都希望它能夠成長、茁壯，只要能帶給民眾更為便利的生活，使用率及市占率自然就會扶搖直上。

公司法 北市府 徐弘庭 悠遊卡 李泰興

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