人生勝利組也心苦 為公務員解憂…新北推「員工協助方案」

被視為捧鐵飯碗的公務員，其實也面臨來自職場、家庭等壓力，近年偶有公務員悲劇，如何及時給予支持格外重要。新北市人事處2011年開辦「員工協助方案」，從第一年服務19人次，今年成長25倍達489人次，有8成是尋求心理諮商資源。人事處強調，去標籤化很重要，要做到完全保密，才能讓有需要的人敢求助。

新北市議員李宇翔近來緊追勞動部公務員疑遭職場不當對待而輕生案，李認為，公務員內部反映、求助機制還是不夠讓人安心，許多人擔心遭秋後算帳，選擇隱忍。

新北市政府人事處長林正壹說，許多公務員求學、職涯一路順遂，被認為是人生勝利組，卻有不少人藏起憂鬱及情緒，不知道能向誰傾訴，「員工協助方案」因運而生。

新北市人事處企劃科長蔡庭嘉說，從「員工協助個案」分析，公務員壓力來源除了工作外，包括養兒育女，陪伴與照顧家中的長輩等，也是常見壓力來源。新北市政府員工協助方案，服務對象包含公務人員、聘僱人員、臨時人員等，符合服務範圍對象逾2萬5000人，提供心理、法律、財務、醫療、管理及職涯發展等6項服務，每人每年4次，單位得核給公假。

新北市政府也與台灣心輔犬培育團隊合作，引進心輔犬互動療癒，市府員工的子女及家中長輩，如果有社交、情緒表達障礙等情緒議題，或輕度復健需求，可透過員工協助方案找到解方。

「必須保密到滴水不漏，才能取得信任感。」蔡庭嘉說，員工協助方案全程保密，要讓員工感覺自在，設有專用信箱、專線電話，員工如有諮詢（商）需求，毋須經單位或其他人轉介，可直接向市府承辦窗口提出申請，。

蔡庭嘉說，「員工協助方案」2011年上路，起步第一年服務19人次，今年求助案量成長25倍，已達489人次，隨著社會風氣改變，加上持續宣傳，觸及到愈來愈多需要幫助的公務員。

求助個案中尋求心理諮商服務占8成以上，市府去年6月起與民間諮商所合作，強化偏遠地區機關同仁的服務。目前淡水、石門、三芝、八里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪、萬里、金山、汐止等11區同仁可受惠，今年新增林口、五股及泰山等3區，有需要的同仁可就近獲得服務，能提高使用意願。