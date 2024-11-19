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追撞補救 雙北客運「公車學院」培訓

聯合報／ 記者鍾維軒林麗玉／台北報導
交通部日前邀請績優業者實際駕駛大客車，向全國業者示範標準的「慢、看、停」與「指差確認」等路口轉彎動作。圖／聯合報系資料照
交通部日前邀請績優業者實際駕駛大客車，向全國業者示範標準的「慢、看、停」與「指差確認」等路口轉彎動作。圖／聯合報系資料照

北市前天公車追撞事故，導致1名行人遭捲進車底傷重不治，15人受傷。北市公運處以大有巴士、大都會客運未善盡管理責任，開罰各9萬元。大都會客運總經理李建文表示，因應新手駕駛，雙北業者正研擬「公車學院」，安排培訓課程，希望明年上路。

大都會客運公車陳姓駕駛前天從忠孝東路右轉鎮江街，停下禮讓斑馬線上行人通過，遭後方大有巴士23歲謝姓駕駛追撞，2名駕駛全都依過失致死罪遭移送。有乘客在網路爆料，指謝曾經因乘客按鈴嗆人，遇車輛接近公車時也曾失控大罵，甚至半年前連靠站都停不好，開車很緊張，但近期有慢慢進步。

據了解，謝姓駕駛是透過交通部「大客車駕駛擴大徵才補助方案」徵才，今年1月才獲得職業大客車執照，2月正式上路，事故發生後，現已暫停職務。大有巴士協理王榮光說，謝姓駕駛曾有1、2次投訴紀錄，例如按喇叭較急。未來是否再任用謝駕駛？他說，原則上不會，但仍要看最後判決結果，事關當事人權益。

由於謝姓駕駛開公車未滿1年，外界指向缺工嚴重，導致駕駛年齡M型化。台北市長蔣萬安昨說，不論是否缺額，絕不能影響公共交通安全。對於駕駛缺工，交通局會協助業者多管齊下，研擬增加駕駛員，包括擴大招募、留才補助、全面優化公車路線、裁撤無效路線等，甚至要求業者未來要加強駕駛員回訓、培訓，及不適任駕駛員的排除機制。

李建文說，新手駕駛相關培訓，過往不會教導駕駛市區公車的「眉角」，但是經過前天事故，成立「公車學院」有其必要性，會由業者培訓、安排課程，亦納入運價調整方案中，盼政府能支持。

李建文表示，交通部徵才方案多吸引中年人，這次發生意外的謝姓駕駛，是公車運輸業內少見的年輕人，盼外界勿以年齡判斷是否適合擔任駕駛。

大有巴士協理王榮光表示，職業駕駛的訓練方式沒有差異，甚至要求更嚴格。他也認為政府補助政策能對業者帶來正面效果，尤其缺工下必須要有活水加入，現在年輕人不太願意踏入公車業，若補助方案能刺激年輕人接觸公車業，對大眾運輸來說是好事。

公車 大眾運輸 巴士 蔣萬安

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