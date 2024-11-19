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最複雜公辦都更 新北永和大陳單元4簽約 民代盼納防災思維

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北永和大陳更新單元討論多年，昨終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜、大陳居民、永和多位議員及里長出席，氣氛熱鬧。記者李成蔭／攝影
新北永和大陳更新單元討論多年，昨終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜、大陳居民、永和多位議員及里長出席，氣氛熱鬧。記者李成蔭／攝影

新北永和「大陳更新單元4」昨簽約，單元1明年第一季有機會簽約，新北市長侯友宜盼任內所有更新單元都能動工。民代憂，示範點單元2公共空間不足，應納入防災空間思維，侯允諾一定留設。學者建議，公辦都更量能就是要用於這類複雜都更區域，其他小型都更要靠獎勵機制提高誘因。

新北大陳地區地狹人稠，巷弄狹窄成公安隱憂，市府近年力推都更，當地產權複雜，被視為新北最困難都更案。單元2已入住數年，成示範案，近期剩單元4、單元1未塵埃落定，昨終迎來單元4公辦都更案簽約，侯友宜、大陳居民、議員及里長都出席見證。

侯友宜指出，單元3即將施工，單元5、6、7審議中，預計明年下半年陸續動工，單元4與先前單元3廠商同為皇翔建設，希望所有單元能在任內動工。侯承諾，一定保留大型集會中心及社宅等，並責成住都中心推動捷運頂溪站周邊大型更新案，翻轉永和機能及風貌。

住都中心執行長錢奕綱說，單元4與單元3隔著超過2000坪中央公園對望，未來將配合地方需要留設公益空間，也創造更多開放空間。

議員許昭興憂心，單元2公共空間僅在建物2樓隔幾間教室，安排打疫苗都成問題。議員連斐璠說，單元1十多年前流標2次，近期廢標2次，市府對公托、集會區要有一些規畫，對準地方需求。

政大地政系教授孫振義表示，大陳這類複雜的大型都更要透過公辦管道較快，居民信任感也高，公辦都更量能有限，應用在刀口上；其他小型都更案，可仰賴獎勵機制鼓勵民間參與。

侯友宜 都更

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