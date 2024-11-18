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議員控大巨蛋棒球博物館「詐騙球迷」 北市：依約不放水

中央社／ 台北18日電

台北市議員苗博雅今天指出，台北大巨蛋棒球博物館規劃不僅位移且面積變零碎，還被放到商鋪包租，直批遠雄根本是詐騙棒球迷。台北市體育局說，會要求遠雄依約規劃，不會放水。

台北市議會今天進行教育部門質詢，社民黨市議員苗博雅質詢表示，引退的中職中信兄弟球星周思齊日前喊話，希望在台北小巨蛋立碑以紀念其前身台北棒球場，讓台灣棒球發展史更加完整，此案進度為何。

體育局長王泓翔答詢表示，此案已進行過1次會議和會勘，預計11月下旬和12月上旬將再召開2次會議，目前規劃2個設置地點，分別位在小巨蛋正門口右側和後方處，設置形式希望以公共藝術呈現，各方意見統合後，明年將由財政局負責經費籌措，另台北捷運公司負責工程施作和發包。

苗博雅認為，雖然支持，但上述作法實為「亡羊補牢」，因對台灣棒球發展歷史來說，最佳方案應是大巨蛋棒球博物館，並指遠雄2004年投標時就將棒球博物館規劃在營運計畫內，如今似乎不見蹤跡，若按投資執行計畫書規範，是否會合併到大巨蛋商鋪內，且究竟何時開幕。

她指出，2022年11月14日的變1定稿版投資執行計畫書中，僅在建築及興建技術中保留棒球博物館，但營運計畫卻全數刪除。

苗博雅表示，前台北市長柯文哲任內修訂新版投資計畫書後，棒球博物館位置就移至東北側且面積變零碎，營運計畫也完全消失，變成放到大巨蛋商鋪內包租，屆時單一承租人為誰都不知道，棒球博物館屆時會變成何樣，痛批台北市政府一再修改、放水，遠雄根本是詐騙棒球迷。

對此，王泓翔說明，目前大巨蛋B2區有處商品販售空間，就是棒球博物館的預定空間，待近日世界12強棒球賽結束後，會要求遠雄盡速完成相關規劃，承諾絕對不會取消棒球博物館的設置。

他表示，投資執行計畫書就是合約之一，所以遠雄絕對不能違約，且營運3年內一定要蓋好，也是白紙黑字承諾之一，會持續要求遠雄照進度規劃。

王泓翔說，蔣萬安市府上任後，投資計畫書早已完成變更，全案是依合約辦理，強調棒球博物館一定會要求遠雄完成，不會變成大巨蛋商鋪，也不會再打折扣變動或放水調整。

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