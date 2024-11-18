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U-Sport經費仍剩數千萬…議員批使用率不佳 體育局：年底估可達8成

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
體育局今年推出U-Sport計畫發放1500抵用金、U幣供民眾消費折抵，但議員指出，使用狀況不如預期。體育局表示，抵用金目前還有2周使用期，會提醒民眾盡快使用，U幣也會搭配多近期賽事推優惠，預計年底使用率可達7至8成。圖／北市體育局提供
體育局今年推出U-Sport計畫發放1500抵用金、U幣供民眾消費折抵，但議員指出，使用狀況不如預期。體育局表示，抵用金目前還有2周使用期，會提醒民眾盡快使用，U幣也會搭配多近期賽事推優惠，預計年底使用率可達7至8成。圖／北市體育局提供

北市體育局今年推出U-Sport計畫發放1500抵用金、U幣供民眾消費折抵，但議員指出，今年預算編列比去年多出3倍，還花逾800萬研發新的APP，但使用狀況不如預期，目前使用率6成不到。體育局表示，抵用金目前還有2周使用期，會提醒民眾盡快使用，U幣也會搭配多近期賽事推優惠，預計年底使用率可達7至8成。

體育局今年4月中推出U-Sport計畫，提供23歲到64歲的台北市民登記領取1500元運動抵用金，可於北市238家公民營場館購買教練課程、折抵會員費、設施使用優惠等，每次使用更可獲得U幣，可至百貨公司、超商消費，也可加值悠遊卡，不過運動抵用金將在今年11月30日過期，U幣則可使用至12月31日。

議員洪健益指出，U-Sport去年編列3000萬元經費發放運動抵用金、U幣，但最後僅用1833萬元，成效約61%，而今年正式上路，體育局編列預算來到9000萬元，但截至11日，僅使用5149萬元，成效僅57%，體育局研發U-Sport專屬APP花費885萬元，並針對抽獎花費200萬元，質疑「台北通」就有抽獎功能，還要花錢建置APP。

體育局長王泓翔表示，今年多開放民間業者加入，業者加入執行上較困難才另開發APP，目前抵用金也有超過6成民眾使用，距離截止還有2周，會提醒民眾盡快使用，預估年底使用率可達7至8成。

體育局補充，將12月規畫第二波抽獎活動，推出系列加碼送，包含現正熱門的12強賽，中華隊已成功進軍日本東京複賽，今起至20日連3天歡慶加送100U幣，加上賽事期間入場集點升級20U幣、贏球加碼40U幣，今日至合作公民營場館運動一舉可獲高達160U幣，鼓勵民眾踴躍集點、趕快使用，預計最終執行率可達近8成。

市長蔣萬安今天受訪回應，目前已累積9萬3000位，會考量到民眾使用的習慣，在12月份有第二波的抽獎活動，希望能夠增加更多民眾來踴躍參加。

北市 蔣萬安 運動 體育

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