織南瓜造型插針包 汐止茄苳里長輩巧手展才藝
汐止區茄苳里的銀髮據點，最近老師又帶著長輩做新的手作品，利用剩下的毛線，再加上之前應景的萬聖節，學員們用鉤針、棒針，編織南瓜造型的插針包，有時候針數錯了，還整個拆掉重來，就希望能夠做出最好的作品。
今(18)日星期一上課，有學員穿的就是自己的手作品，一件毛衣，結合了鉤針、棒針兩種針法，優雅好看，穿出門，大中華婦幼關懷成長協會，在汐止區茄苳市民活動中心，開辦的銀髮社區陪伴站，這幾年不斷帶著長輩手作DIY，除了打毛線衣、圍巾、帽子，最近則是利用剩下的毛線，再加上之前應景的萬聖節，長輩們又開始忙著編織南瓜造型的插針包。
把家裡剩的毛線帶來，用自己擅長的鉤針或棒針去做，沒有硬性規定，老師開個頭，接下來全讓長輩自己發揮，當然有時候織到一半甚至快織完了，才發現前面的針數錯了，長輩們為了有完美的成品，毫不猶豫就整個拆掉重來，巧手再加上耐心，完成一件件手作品，可以穿戴上身或是生活實用品，讓他們直說很有成就感。
茄苳里長葉雅惠表示，之前做的絲帶宴會包已經在上一堂課都完成了，現在又接著在做南瓜包，再來老師打算要帶著學員挑戰後背包，茄苳里的長輩手真的很巧，還有手作朱老師，也很感謝他，每次學員許願要做什麼，都會想盡辦法去找材料研究，再帶著長輩手作。
葉雅惠提到，這些學員很認真，做一個不對，就會全部拆掉，今天這堂課就有一位阿嬤，已經編了1/3了，就拆掉重來，很認真很有耐心。
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