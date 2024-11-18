真理大學電影講座好精彩 許榮哲帶給學生新視野

為了讓大學生對於說故事與電影的敘述有更深刻的了解，真理大學台灣文學系透過林榮三文化公益基金會的贊助，與台灣文學學會申請，邀請到了台灣最會說故事的導演作家許榮哲老師，來到真理大學開辦一系列的講座，包括了電影與編劇內容相當豐富精彩。

許榮哲表示，這一次講座所帶來的內容，主要是電影課，藉由影史經典的故事來對同學講述關於，自由、希望與體制的主題內容，在一看完一部電影後如何體會角色的情境，在講師的引導之下，讓大學生更能夠藉由電影來學習。

真理大學表示，由於台灣文學系的學生，必需要學習說故事的能力，以及培養更多的創作力，因此透過名師的講座，引導學生學習小說如何創作，要用什麼方法來講出動人的故事，還有電影編劇該如何呈現，這些都是在學校課本當中，難以實際體會的內容，也期盼有名師的講座體驗，讓學生都有難得的豐富收獲。