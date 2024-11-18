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真理大學電影講座好精彩 許榮哲帶給學生新視野

觀天下／ 記者許端驛／萬里報導
真理大學台灣文學系邀請到了台灣最會說故事的導演作家許榮哲老師，開辦一系列的講座，包括了電影與編劇內容相當豐富精彩。圖／紅樹林有線電視提供
真理大學台灣文學系邀請到了台灣最會說故事的導演作家許榮哲老師，開辦一系列的講座，包括了電影與編劇內容相當豐富精彩。圖／紅樹林有線電視提供

為了讓大學生對於說故事與電影的敘述有更深刻的了解，真理大學台灣文學系透過林榮三文化公益基金會的贊助，與台灣文學學會申請，邀請到了台灣最會說故事的導演作家許榮哲老師，來到真理大學開辦一系列的講座，包括了電影與編劇內容相當豐富精彩。

許榮哲表示，這一次講座所帶來的內容，主要是電影課，藉由影史經典的故事來對同學講述關於，自由、希望與體制的主題內容，在一看完一部電影後如何體會角色的情境，在講師的引導之下，讓大學生更能夠藉由電影來學習。

真理大學表示，由於台灣文學系的學生，必需要學習說故事的能力，以及培養更多的創作力，因此透過名師的講座，引導學生學習小說如何創作，要用什麼方法來講出動人的故事，還有電影編劇該如何呈現，這些都是在學校課本當中，難以實際體會的內容，也期盼有名師的講座體驗，讓學生都有難得的豐富收獲。

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