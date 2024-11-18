精美採摘樂文宣攏係假 三芝有機農場籲別被騙

有機蔬菜、甘蔗、鳳梨還有可口的火龍果，三芝區的有機農場種植許多的作物。近來臉書上還可以看到這家老牌的有機農場要舉辦週末親子活動，精美的海報文宣上寫著火龍果採摘樂、報名參加抽大獎甚至還有遊覽車接送服務，不過這麼吸引人的親子活動行程都是假的，是詐騙集團所設下的詐騙陷阱。

三芝有機農場馬文權指出，昨晚滑手機看到自己的朋友按讚分享這個親子活動，看到自家農場名稱被寫在精美的活動文宣上一頭霧水，第一時間驚覺是詐騙，就趕緊截圖澄清，並且檢舉這篇貼文，今天一早到派出所報案，才發現對方已經刪文，警方難以追查，而這已經不是第一次有詐騙集團拿農場親子活動當幌子來行詐。

農友在有機農場裡光是一座一座溫室的種植、照顧、採收、運銷等工作都已經分身乏術，更別說是要空下一整天辦理親子採摘樂活動，為此三芝有機農場也呼籲，千萬別被假的親子活動給騙過，此外報名各家農場活動前最好也先致電詢問詳情，避免被網站上的精美文宣所騙，洩漏了個資也損失財物。