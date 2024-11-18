精美採摘樂文宣攏係假 三芝有機農場籲別被騙
有機蔬菜、甘蔗、鳳梨還有可口的火龍果，三芝區的有機農場種植許多的作物。近來臉書上還可以看到這家老牌的有機農場要舉辦週末親子活動，精美的海報文宣上寫著火龍果採摘樂、報名參加抽大獎甚至還有遊覽車接送服務，不過這麼吸引人的親子活動行程都是假的，是詐騙集團所設下的詐騙陷阱。
三芝有機農場馬文權指出，昨晚滑手機看到自己的朋友按讚分享這個親子活動，看到自家農場名稱被寫在精美的活動文宣上一頭霧水，第一時間驚覺是詐騙，就趕緊截圖澄清，並且檢舉這篇貼文，今天一早到派出所報案，才發現對方已經刪文，警方難以追查，而這已經不是第一次有詐騙集團拿農場親子活動當幌子來行詐。
農友在有機農場裡光是一座一座溫室的種植、照顧、採收、運銷等工作都已經分身乏術，更別說是要空下一整天辦理親子採摘樂活動，為此三芝有機農場也呼籲，千萬別被假的親子活動給騙過，此外報名各家農場活動前最好也先致電詢問詳情，避免被網站上的精美文宣所騙，洩漏了個資也損失財物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言