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四隻花蟹要價六千？萬里龜吼漁港店家評「合理」 揭背後原因

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四隻花蟹要價六千 龜吼漁港店家：價格算合理

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
有民眾到餐廳用餐點了四隻花蟹，重量3斤多，要價6000元的價格。對此，龜吼漁港周邊店家指出，這個價格算是合理。圖／紅樹林有線電視提供
有民眾到餐廳用餐點了四隻花蟹，重量3斤多，要價6000元的價格。對此，龜吼漁港周邊店家指出，這個價格算是合理。圖／紅樹林有線電視提供

秋冬是品嚐萬里蟹的季節，許多民眾這個時候到訪北海岸就為了一嚐萬里蟹的肥美滋味，不過近年來萬里蟹價格水漲船高，其中又以花蟹最貴，就有民眾到餐廳用餐點了四隻花蟹，重量3斤多，要價6000元的價格。對此，龜吼漁港周邊店家指出，這個價格算是合理。

龜吼漁港周邊店家指出，這個價格算是合理，因為近年來人力、船隻油料等成本的漲價，加以捕撈期短，花蟹直接站上一兩90元的價格，一隻1斤多的花蟹上秤看價格，沒經過料理就要價1500多，若是再加上餐廳的營運成本，價格會再更高。

龜吼漁市業者說，進入秋冬捕蟹季節，海面不平靜，多個颱風接力過境也影響到船隻出海捕蟹，還有捕撈期短，導致萬里蟹數量不多，價格就偏貴，再加上萬里蟹的體型大小不同，每台斤的價格也不同，越大單價就越高，因此民眾恐怕要比往年再增加更多預算，才能品嚐到當季最鮮美的萬里蟹了！

料理 萬里蟹 餐廳 龜吼漁港

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