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新北冬日夜景步道再+1 板橋湳仔溝津渡橋柔光燈妝點浪漫

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
湳仔溝右岸自行車道照樹燈，提供安全明亮的休閒環境。圖／新北水利局提供
湳仔溝右岸自行車道照樹燈，提供安全明亮的休閒環境。圖／新北水利局提供

隨冬季到來也帶來不同景色，其中位於新北板橋母親之河湳仔溝近年翻轉有成，河道內也恢復豐富生態與周邊綠化，新北水利局近期在津渡橋右岸景觀步道增設夜間照明，讓民眾在夜間有更安全便利的步行環境，也成為夜遊河濱的新打卡美景。

水利局長宋德仁表示，平時在津渡橋及右岸景觀步道休閒運動的民眾眾多，為再提升湳仔溝整體的景觀及更安全的通行環境，近期已增設完成景觀步道283公尺長的柔光燈條，使整個右岸光廊步道夜晚更加明亮。

宋德仁指出，照明設計上別具巧思，柔光燈條搭配津渡橋上的七彩絢爛漸層光雕，與河畔邊自行車道光廊，三者相互交織出湳仔溝夜間的美，讓來休閒散步親近水岸的民眾，多了更多休閒樂趣及視覺感受。

水利局說明，考量津渡橋緊鄰湳雅觀光夜市商圈和浮洲生活圈，平假日人潮眾多，為讓遊客除了夜市外，還有其他景點可以悠閒的散心遊憩，特別在緊鄰湳雅夜市的津渡橋上增設LED燈及全彩投光燈，提升橋面步道及橋下照明，並於右岸臨河畔自行車道新設照樹燈。今年除在津渡橋右岸景觀步道增設條燈照明外，還在湳雅夜市出入口增設4處津渡橋指示牌，引導更多民眾前往津渡橋，欣賞湳仔溝的美麗夜景。

宋德仁補充，此次新增設的柔光燈條照明改善了步道的環境，同時強化湳仔溝右岸的功能，優化市民夜間運動的照明設備，以及步行與休閒空間。除為城市的夜間景色增色外，也成為市民晚間散步、運動和聊天的理想場所，更是綠地與生態溪水環繞的放鬆天地。

津渡橋上絢爛漸層光雕襯托出湳仔溝夜間的美。圖／新北水利局提供
津渡橋上絢爛漸層光雕襯托出湳仔溝夜間的美。圖／新北水利局提供
津渡橋絢爛漸層光雕映襯步道溫暖照明，是拍照打卡好景點。圖／新北水利局提供
津渡橋絢爛漸層光雕映襯步道溫暖照明，是拍照打卡好景點。圖／新北水利局提供
溫暖明亮的景觀步道，讓湳雅夜市美食小吃更加美味。圖／新北水利局提供
溫暖明亮的景觀步道，讓湳雅夜市美食小吃更加美味。圖／新北水利局提供
津渡橋步道增設暖色條燈，照亮湳仔溝右岸景觀。圖／新北水利局提供
津渡橋步道增設暖色條燈，照亮湳仔溝右岸景觀。圖／新北水利局提供
津渡橋光雕與景觀步道條燈相互輝映，交織出浪漫氛圍。圖／新北水利局提供
津渡橋光雕與景觀步道條燈相互輝映，交織出浪漫氛圍。圖／新北水利局提供
湳雅夜市內津渡橋指引牌讓民眾更容易前往欣賞湳仔溝美景。圖／新北水利局提供
湳雅夜市內津渡橋指引牌讓民眾更容易前往欣賞湳仔溝美景。圖／新北水利局提供

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