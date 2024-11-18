快訊

壓力大房價高！信貸、房貸「雙貸族」創史上新高 人均背貸600萬

八八會館郭哲敏5千萬交保重裁「加碼至1億元」 今晚籌不出就還押

下班記得帶傘！5縣市豪、大雨特報 降雨持續到晚間

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／為改善缺工、防公車事故 雙北業者擬成立「公車學院」精準訓練

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
交通部日前邀請績優業者實際駕駛大客車，向全國業者示範標準的「慢、看、停」與「指差確認」等路口轉彎動作。圖／聯合報系資料照
交通部日前邀請績優業者實際駕駛大客車，向全國業者示範標準的「慢、看、停」與「指差確認」等路口轉彎動作。圖／聯合報系資料照

為改善公車駕駛缺工，交通部公路局2019年起推「大客車駕駛擴大徵才補助方案」，訓練期間提供生活津貼。不過首都客運總經理李建文提到，過往的訓練不會教導駕駛市區公車的「眉角」，經過昨天事故後，成立「公車學院」必要性提升，由業者培訓能精準安排課程，亦納入運價調整方案中，盼政府能支持。

「大客車駕駛擴大徵才補助方案」由公路局出資，提供駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼、穩定就業獎勵金等，有大客車、大貨車等4種類別，分別給予1萬4500元至5萬923元不等補助；穩定就業滿3個月發放1萬5000元，每滿1個月再發5000元，每人穩定就業獎勵金以6萬元為上限。

李建文表示，昨日發生意外的謝姓駕駛是公車運輸業內少見的年輕人，目前政府方案吸引的大多為中年人，年輕人幾乎是鳳毛麟角，外界別以年齡判斷是否適合擔任駕駛，政府推出的各項方案業者都很肯定，不用因單一個案去質疑政策，重點是能輔導有志之士加入，並給予經濟支持。

李建文說，現在職業駕駛考照分為國道客運、公路客運、公共汽車等，在消基會委員王中允的建議下，台北市公車公會即將推動「公車學院」，由業者進行職前訓練，自行培訓司機，教導駕駛市區公車的眉角，像是離靠站要注意哪些事情，能精準安排課程，讓訓練更符合市區公車駕駛需求，這些計畫都併同機年運價調整納入指標項目，盼主管機關能給予經費、場地等資源，待提出具體方案與業者、公會、主管機關討論後，希望明年能上路。

大有巴士協理王榮光提到，職業駕駛的訓練方式沒有差異，甚至要求更嚴格。他認為政府補助政策對業者帶來正面效果，在缺工狀況下必須要有活水加入，年輕人不太願意踏入公車業，大家都想要周休二日、正常上下班，但市區公車駕駛屬於服務業，必須排班，還要面對乘客，種種壓力下，很難找到年輕人，若補助方案能刺激年輕人接觸公車業，對大眾運輸來說都是好事。

主管 公車 大眾運輸 年輕人

延伸閱讀

15到30歲免費心理諮商 台中一年求助破萬人次

北市公車追撞釀1死 大都會客運：遭撞的駕駛服務13年表現良好

北市公車追撞釀1死15傷 客運業者承諾負全責

開心來台旅遊最後1天…北市公車追撞7名泰觀光客幸輕傷

相關新聞

大巨蛋漏水難解…傳與柯文哲停工4年有關？蔣萬安說話了

台北大巨蛋漏水爭議，有技師透露，大巨蛋漏水主因與當年前市長柯文哲倉促將大巨蛋停工有關，北市長蔣萬安今表示，他上任就是面對...

獨／為改善缺工、防公車事故 雙北業者擬成立「公車學院」精準訓練

為改善公車駕駛缺工，交通部公路局2019年起推「大客車駕駛擴大徵才補助方案」，訓練期間提供生活津貼。不過首都客運總經理李...

內定？北市警監視器備援下月才評選 爆出有廠商宣稱得標

議會台智光調查小組今開會，不過日前議員徐立信爆出，儘管標案高達14億元的警用監視器備援尚未確定得標廠商，但已經已廠商對外...

大巨蛋周年／中職場次明年有望激增！遠雄：盼平日也打比賽

台北大巨蛋迎來一周年，依照規畫，明年除了中職例行賽保底35場外，包含台灣大賽、明星賽、經典賽資格賽、世壯運等，都將在大巨...

新北冬日夜景步道再+1 板橋湳仔溝津渡橋柔光燈妝點浪漫

隨冬季到來也帶來不同景色，其中位於新北板橋母親之河湳仔溝近年翻轉有成，河道內也恢復豐富生態與周邊綠化，新北水利局近期在津...

永和大陳單元4簽約 民代盼納防災思維留設更多公共空間

永和大陳更新單元4今簽約，單元1則在明年第一季有機會簽約，新北市長侯友宜盼任內所有更新單元都能動工；民代憂心，示範點單元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。