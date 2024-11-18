獨／為改善缺工、防公車事故 雙北業者擬成立「公車學院」精準訓練

為改善公車駕駛缺工，交通部公路局2019年起推「大客車駕駛擴大徵才補助方案」，訓練期間提供生活津貼。不過首都客運總經理李建文提到，過往的訓練不會教導駕駛市區公車的「眉角」，經過昨天事故後，成立「公車學院」必要性提升，由業者培訓能精準安排課程，亦納入運價調整方案中，盼政府能支持。

「大客車駕駛擴大徵才補助方案」由公路局出資，提供駕駛訓練費用、訓練期間生活津貼、穩定就業獎勵金等，有大客車、大貨車等4種類別，分別給予1萬4500元至5萬923元不等補助；穩定就業滿3個月發放1萬5000元，每滿1個月再發5000元，每人穩定就業獎勵金以6萬元為上限。

李建文表示，昨日發生意外的謝姓駕駛是公車運輸業內少見的年輕人，目前政府方案吸引的大多為中年人，年輕人幾乎是鳳毛麟角，外界別以年齡判斷是否適合擔任駕駛，政府推出的各項方案業者都很肯定，不用因單一個案去質疑政策，重點是能輔導有志之士加入，並給予經濟支持。

李建文說，現在職業駕駛考照分為國道客運、公路客運、公共汽車等，在消基會委員王中允的建議下，台北市公車公會即將推動「公車學院」，由業者進行職前訓練，自行培訓司機，教導駕駛市區公車的眉角，像是離靠站要注意哪些事情，能精準安排課程，讓訓練更符合市區公車駕駛需求，這些計畫都併同機年運價調整納入指標項目，盼主管機關能給予經費、場地等資源，待提出具體方案與業者、公會、主管機關討論後，希望明年能上路。

大有巴士協理王榮光提到，職業駕駛的訓練方式沒有差異，甚至要求更嚴格。他認為政府補助政策對業者帶來正面效果，在缺工狀況下必須要有活水加入，年輕人不太願意踏入公車業，大家都想要周休二日、正常上下班，但市區公車駕駛屬於服務業，必須排班，還要面對乘客，種種壓力下，很難找到年輕人，若補助方案能刺激年輕人接觸公車業，對大眾運輸來說都是好事。