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永和大陳單元4簽約 民代盼納防災思維留設更多公共空間

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜、大陳居民、永和多位議員及里長今都出席，熱鬧非凡。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜、大陳居民、永和多位議員及里長今都出席，熱鬧非凡。記者李成蔭／攝影

永和大陳更新單元4今簽約，單元1則在明年第一季有機會簽約，新北市長侯友宜盼任內所有更新單元都能動工；民代憂心，示範點單元2公共空間不足，應納入防災空間思維，侯也允諾一定留設。學者建議，公辦都更量能用於這類複雜都更，其他小型都更仍要靠獎勵機制吸引民辦。

新北大陳地區地狹人稠，巷弄狹窄成公安隱憂，市府近年力推都更，不過產權複雜，成新北最困難都更案。單元2已入住數年，成示範案，近期剩單元4、單元1還未塵埃落定，而今早終迎來單元4公辦都更案簽約，侯友宜、大陳居民、永和多位議員及里長今都出席，熱鬧非凡。

侯友宜指出，單元3即將施工、單元5、6、7審議中，預計自明年下半年分別動工，今日見證單元4的簽約，與先前單元3都為皇翔建設公司承擔，也希望所有單元在他任內動工。他也承諾，一定保留大型集會中心及社宅等空間，並責成住都中心推動捷運頂溪站周邊大型更新案，翻轉永和機能及風貌。

住都中心執行長錢奕綱說，單元4最大的特色就是與單元3隔著超過2000坪的中央公園對望，未來將配合地方需要留設公益空間，除公園外更將型塑開放空間。

另外，外界憂心「最後拼圖」單元1，侯友宜表示，目前已經再度公告。新北都更處也說，單元4預計明年中會將相關資料報核，盼能盡速開通；單元1則正招商中，預計明年第一季會有簽約好消息。

市議員許昭興憂心，單元2公共空間僅在建築二樓隔幾間教室，並無融入防災活動中心概念，臨時要打疫苗都成問題，未來單元都應至少額外留設1200平方公尺公共空間。

市議員連斐璠則說，單元1十幾年前就留標兩次，近期又廢標兩次，市府務必審慎，公托及集會區等也要規畫，像公托還利用到仁愛公園活動中心，相關空間根本不足。

政大地政系教授孫振義表示，大陳這類複雜大型都更一定要走公辦才比較快，居民因信任也較能接受，不過公辦都更量能有限，應用在刀口上，比入永和大陳、大同斯文里、萬華南機場等；其它則要靠獎勵機制搭配更新計畫指導，吸引民辦都更同時也兼顧完善機能及創新風貌。

永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜、大陳居民、永和多位議員及里長今都出席，熱鬧非凡。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜、大陳居民、永和多位議員及里長今都出席，熱鬧非凡。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜與里長及大陳居民熱情問候。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜與里長及大陳居民熱情問候。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜致詞。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，市長侯友宜致詞。記者李成蔭／攝影

永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。記者李成蔭／攝影
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來與單元3之間將設置中央公園。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來也將留設公共空間。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供
永和大陳更新單元討論多年，今早終迎來單元4公辦都更案簽約，未來也將留設公共空間。圖為模擬圖。圖／新北城鄉局提供

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