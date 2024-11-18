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大巨蛋漏水難解…傳與柯文哲停工4年有關？蔣萬安說話了
台北大巨蛋漏水爭議，有技師透露，大巨蛋漏水主因與當年前市長柯文哲倉促將大巨蛋停工有關，北市長蔣萬安今表示，他上任就是面對問題解決問題，就像副市長李四川所說「抓漏是非常困難工程」，市府立場會要求遠雄一定要面對解決。
對於大巨蛋的漏水爭議，外界質疑為何啟用一年遲無法改善，有技師認為是與大巨蛋停工有關，導致屋頂鈦板來不及蓋上，破壞防水層。蔣萬安今天下午出席北市績優環保志工頒獎典禮，蔣萬安說，他上任就是面對問題、解決問題，市府的立場就會要求遠雄一定是要面對，要來解決，市府是依照契約的規定，要求遠雄，契約有規定，沒有落實完成，就是依照合約來開罰。
蔣萬安說，市府的善意與誠意其實就是回應廣大球迷朋友，32年前聲聲吶喊「我們要巨蛋的期待」，所以市府上任第一年，在全市府共同努力下，克服工程各項困難，在各界不看好下，去年底讓大巨蛋完工啟用，回應廣大球迷朋友的期盼。
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