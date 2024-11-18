公車追撞死傷肇因缺工嚴重 蔣萬安重話：絕不能影響安全

北市忠孝東路、鎮江街發生公車追撞車禍，釀一死十五傷，外界指向肇事的謝姓駕駛年資不到一年，對於因公車司機缺工嚴重導致駕駛年齡M型化困境，北市長蔣萬安表示，不論是否缺額，絕對不能影響公共交通安全，這原則立場非常清楚且堅定。

蔣萬安說，駕駛缺工問題，交通局已多管齊下研擬增加駕駛員，包括擴大招募、留才補助、全面優化公車路線、裁撤無效路線等，甚至包括未來駕駛員回訓、培訓，及不適任駕駛員的排除機制，新手駕駛員的教育訓練、增加充足人力等，交通局都會提出檢討報告。另一方面，也會提出中長期缺駕駛員的解決方案，會全面來努力。

台北市長蔣萬安今天下午出席北市績優環保志工頒獎典禮，對於昨天早上發生的公車追撞重大車禍，蔣萬安說，昨天第一時間他就掌握狀況，要求各局處全面動起來，包括衛生局針對送醫傷患全力救治；交通局要求業者出面說明，並且負起應負責任；警察局即刻釐清肇事原因等；包括今天後續處理，教育局、社會局、觀傳局針對有國外遊客，全力給予協助。

蔣說，另一方面，他也要求業者負起責任，包括昨天第一時間也依照公路法，針對兩家業者處以最高裁罰標準裁罰，也要求交通局公運處要求客運業者，必須針對這次的事件深刻徹底檢討，並且提出詳盡完善的檢討報告、及改進方案。

對於因公車駕駛缺工，導致年齡M型化年長駕駛、還有年輕新手駕駛愈來愈多。蔣萬安今強調，不論是否缺額，絕對不能影響到公共交通安全，缺駕駛員這是全台各地客運業者共同面對的問題，交通局已經研擬增加駕駛員，多管齊下，包括留才補助、擴大招募、優化路線等，當然最重要基本原則，不論缺不缺額，都不能影響到安全，這個是非常明確的。