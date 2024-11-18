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永和大陳地區都市更新案 侯友宜盼任內全數動工

中央社／ 新北18日電

新北市永和區新生地（大陳地區）公辦都市更新案共分7單元，新北市長侯友宜今天出席單元4簽約儀式時表示，希望在剩餘2年多的新北市長任期內，能看所有單元都能動工。

永和大陳地區單元4公辦更新案今天上午於台北新板希爾頓酒店舉行簽約儀式，在候友宜見證下，由新北住都中心執行長錢奕綱代表新北住都中心董事長、新北市副市長陳純敬與出資人皇翔建設董事長廖年吉完成簽約儀式。

大陳地區公辦都市更新案受地方關注，永和地方人士包括新北市議會副議長陳鴻源、國民黨新北市議員連斐璠、民進黨新北市議員許昭興及區長、里長都出席。

侯友宜接受媒體聯訪時表示，永和大陳都市更新案是新北市，甚至是全國最複雜、最多元、最具挑戰的都更案，經過議會及市府的住都中心用公辦都更方式全力推動，在大陳都更7個單元中，目前大陳都更2已經完工配發居住。

他指出，單元3、單元4都由皇翔建設公司承擔責任，單元3原地上物已拆除動工，單元4今天完成簽約儀式；單元5、6、7還在審議當中，希望2年內都能夠完成動工；至於單元1已再度公告招商，希望能夠順利完成，讓單元1到7都能夠在他任內開工動土，創造更好生活條件，讓永和成為一個安居樂業的好地方。

錢奕綱表示，單元4最大特色是與單元3隔著超過2000坪的中央公園對望，未來將配合地方需要留設公益空間，除中央公園，更將型塑友善舒適的開放空間，期盼能夠延續過去共同合作的成功經驗，為改變大陳的環境風貌一起再努力一次。

針對大陳地區更新案，錢奕綱指出，最後一塊拼圖是單元1，為了市民及整體環境的未來，必須要有好的規劃設計，若順利推動，預計明年第一季簽約。

永和 都更

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