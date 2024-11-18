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避台智光翻版 警用監視備援下月評選小組要求防弊條款

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。本報資料照片
台北市議會「光纖網路委外建設暨營運案（台智光案）調查小組」開會情形。本報資料照片

議會台智光小組今開會，調查報告綱要出爐預計報告12月提出，本會期結束前送大會審議通過，將分六大部分；另外，針對警用監視器備援系統，召集人秦慧珠表示，小組也要求避免重蹈黑箱喊價，要求招標要有防弊條款，並且規格費率要合理透明。

台智光調查小組今天開會，確認預計12月出爐的調查報告綱要，秦慧珠表示，目前小組確認，台智光調查報告會分為六大重點，包括母約檢討、子約檢討、費率訂定機制與標準，警察局合約終止案、及社會局與台智光爭議案，第六部分則會給予有結論與建議精進方案。

秦慧珠說，接下來兩周小組將停止開會，會由成員花兩周時間寫報告，預計調查報告會在本會期結束前送大會審議通過。

至於外界關注的母約檢討精進，秦慧珠表示，針對市府與台智光母約部分，因分TGSN與非TGSN專用部分，小組會要求市府在母約訂定更明確的補充條款，將TGSN訂定更明確需比市價便宜7%；專用部分也要求將價格計算及費率寫得更清楚，不能呼攏局處。

由於目前警察局正在招標系統，卻遭議員徐立信爆出有廠商已經對外宣稱確定得標並開始施工，遭議員「有內定？」

秦慧珠說，小組也要求警察局12月中招標出來的備援系統廠商，還有接下來社會局的雲端備援系統，應將需求規範訂得更清楚，包括規格共用或專用、頻寬對稱或不對稱都要將規格費率訂得很詳細，避免重蹈過去台智光3M價格，台智光都以業務機密為由拒說明。

台智光 秦慧珠 警察

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