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15到30歲免費心理諮商 台中一年求助破萬人次

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張廖乃綸說，衛生局統計去年8月起至今年7 月為止滿一年，台中市已服務了1萬1039 人次，她要求衛生局加強協助。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張廖乃綸說，衛生局統計去年8月起至今年7 月為止滿一年，台中市已服務了1萬1039 人次，她要求衛生局加強協助。記者陳秋雲／攝影

去年8月1日起，衛福部提供15歲到30歲有3次免費心理諮商，今年8月擴大到45歲；衛生局統計去年8月起至今年7 月為止滿一年，台中市已服務了1萬1039 人次，市議員張廖乃綸說，這數字顯見年輕族群有迫切的心理健康需求，如經3次諮商還是有需求，盼衛生局再提供協助。

市議員張廖乃綸說，現在的年輕人壓力相當大，108課綱上路後讓學生的升學壓力不增反減，常常要熬夜應付沉重的課業與各式各樣的學習歷程。年輕人進入社會工作，還要忍受物價房價高漲、薪資偏低等種種生活經濟壓力，真的很辛苦。

根據台中市衛生局統計，15-30 歲年輕族群心理健康支持方案從去年 8 月起至 今年7 月為止，一年的時間，台中市已服務1萬1039 人次，相當於每個月服務約920人次。心理健康科表示，因涉及個人隱私，衛福部未公布六都數字。

張廖乃綸說，憂鬱症被世界衛生組織(WHO)列為21世紀人類健康頭號殺手之一，且近年來有年輕化趨勢。年輕朋友遭遇心理方面的問題，可能會因經濟因素或擔心遭受異樣眼光、被貼標籤，不敢求助專業精神科醫師或心理師。根據衛福部的規定，青壯年每人有3次免費心理諮商，如果3次諮商後還有需求，希望衛生局能加強宣導並協助，讓有憂鬱之苦的年輕人勇於求助，及早發現並轉介高風險者，達到及早治療的目的，不要讓情緒風暴擴大惡化。

衛生局長曾梓展說，年輕族群心理健康支持方案是衛福部補助全國各縣市推動的方案，台中市共有54家機構提供服務，站在衛生機關的立場，希望有憂鬱傾向的民眾都能多諮詢，緩解心理壓力，他認為，接受諮商的人次數字多，不一定是壞事，反而要鼓勵有需求的民眾就醫諮商，民眾有需求，衛生局可協助。

台中市 壓力 衛生局

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