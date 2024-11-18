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內定？北市警監視器備援下月才評選 爆出有廠商宣稱得標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市警用監視器傳輸費爆出爭議，警察局日前啟動備援系統招標。圖／聯合報系資料照
北市警用監視器傳輸費爆出爭議，警察局日前啟動備援系統招標。圖／聯合報系資料照

議會台智光調查小組今開會，不過日前議員徐立信爆出，儘管標案高達14億元的警用監視器備援尚未確定得標廠商，但已經已廠商對外宣稱確定得標並開始施工，遭議員質疑這是「台智光弊案翻板？」「警用監視器弊案2.0？」「有內定？」

議員徐立信說，因台智光案，台北市議會今年成立台智光專案調查小組，經調查小組開會後，議員要求市府建置備援系統，警察局也於今年10月7日上網招標，11月6日開標，預計12月中旬評選。投標廠商包括中華電信股份有限公司、凱擘股份有限公司、中嘉數位股份有限公司、台通光電股份有限公司，後續正由警察局召開評選委員會。

不過徐立信接獲陳情，現在已經有廠商開始進行施工作業，且似乎確定得標及業務負責區域，議員質疑，為何備援系統評選結果出爐前，廠商會先行施工，正常情況下，怎麼會有廠商會在還沒確定結果前，願意先投入施工，是否廠商已經篤定會得標？且預先得知業務內容？

徐質疑，如果真是在評選結果前就得知負責區域，是否「招標過程內定？」「或是有廠商利用警察局名義行騙？」要求北市府調查。

北市府回應，絕不可能有內定情形，一切都會依法公開招標，也會依照相關指標開評選會議。北市警察局表示，開標時間是11月6日，準備12月初要來開評選會議，會有6位委員評選，會去調查若有廠商施工，就是廠商的個人行為，目前評選結果還沒有出來。

徐質疑，這個備援系統涉及高達14億元標案，應該要慎重，要求北市府調查，北市府允諾立即徹查。

北市府 警察 議員

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