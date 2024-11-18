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台壽投標新北小巨蛋遭打槍 新北改1條件拚年底再招商

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
板橋第二運動場BOT案第一次公告招商結果出爐。本報資料照
板橋第二運動場BOT案第一次公告招商結果出爐。本報資料照

新北市府規畫大小巨蛋，大巨蛋已鎖定5處選址中；小巨蛋擬設在板橋第二運動場，主要辦籃球、羽網球及技擊類比賽，11月初第二次甄審會結果出爐，唯一投標廠商台灣人壽保險公司遭打槍，不予選出最優申請人。體育局長洪玉玲說，將修改契約書細項，體育賽事至少1年需占5成以上，最快年底前再度上網公告。

板橋第二運動場緊鄰新板特區、府中商圈等，地理條件好。現有標準跑道、戶外游泳池及1棟3層樓建物與板橋體育館，過去嘗試推動ROT改造，但建物使用近50年太老舊，廠商意願不高，只能作罷，市府決定改採BOT重建室內多元運動場館，規畫新北小巨蛋。

板二基地面積約4.55公頃，規畫室內主場館、副場館及附屬商業設施，依照先期計畫書，主場館至少容納1萬座位，兼具國際標準競技運動、娛樂展演的場館，需符合籃球、排球、羽球、網球及5人制足球等球類運動，以及角力、跆拳道、空手道、擊劍、武術、柔道、拳擊、擊劍等技擊類運動的標準場地。

洪玉玲說，該廠商的投資計畫書，不符合甄審會委員設定的5、6項指標，因此不予選出最優申請人。此外，有鑒於大巨蛋近期的爭議，包含漏水處置、VIP包廂開放數低、颱風天辦演唱會、賽事比率過低等，將再修改契約書細節，未來新北小巨蛋一年至少需5成場次跟體育有關，力拚年底前公告。

至於新北大巨蛋目前仍停留在選址階段，預定設置面積需求6至8公頃，參考台北大巨蛋、東京大巨蛋、北海道札幌巨蛋、九州福岡巨蛋等，規畫室內棒球場計，座位數依需求調整，約3萬到5萬。洪說，市府目前鎖定5處，包括樹林防洪三期、樹林大柑園、三峽麥仔園、淡海二期、土城司法園區，明年將確定選址。

至於板橋第一體育場有國際田徑標準場地，以田徑比賽為主，但市府已修法開放辦演唱會。

新北板橋第二運動場建物近50年，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋。圖／新北體育局提供
新北板橋第二運動場建物近50年，市府將以BOT形式改建成新北小巨蛋。圖／新北體育局提供

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