盼平日開賽 遠雄：大巨蛋價值在棒球

台北大巨蛋滿一周年，明年中華職棒至少有卅五場例行賽在大巨蛋舉行，遠雄副總經理楊舜欽接受本報專訪表示，「大巨蛋價值就在打棒球」，明年至少有一百多天用來辦運動賽事，目前集中在周末假期，正與中職協調，規畫平日開賽。

中職今年進場二七六萬餘人，平均每場七六八四人，均創下史上新高；但台北大巨蛋平均單場兩萬人，成重要催化劑，球迷盼明年有更多場次在大巨蛋開打。

依照規畫，明年中職至少會有卅五場例行賽辦在大巨蛋，若加上熱身賽、明星賽、台灣大賽、海外邀請賽等，可上看四十場；再加上世壯運、經典賽資格賽等，大巨蛋競技運動類賽事可達七成以上，檔期比今年更滿。

楊舜欽表示，大巨蛋跟其他球場不同，球團希望辦「主題日」，多選在周五六日比賽，邀請不同巨星表演，賽前準備也必須提前，「周二三四進場練球、歌手彩排，周五六日比賽，周一撤場，然後下一組球團進來。」

「各球團一租基本一周起跳」楊舜欽說，明年賽季從三月到十月中，使用檔期超過一百多天，大巨蛋是棒球場，在賽季期間，絕對以中職賽事為主。他也說，正與中職聯盟討論能不能有更多場次，考量平日球團是否願意租用，但平日沒有表演，可能只剩「本質球迷」，球團租用成本上恐有壓力，遠雄研擬是否給優惠減輕球團壓力，聯盟會長蔡其昌協調中。