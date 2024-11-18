台北大巨蛋爭議不斷 遠雄、北市府溝通待磨合

台北大巨蛋歷經漏水、包廂等爭議，遠雄、市府關係待磨合。副市長李四川直言遠雄有「創傷症候群」，和市府須找到平衡點，讓這顆蛋持續進步。遠雄副總經理楊舜欽說，目前至少花四千萬處理漏水，遠比罰款高，絕不逃避責任，會與市府保持良性溝通。

市府因漏水已開罰遠雄逾一百萬，雙方也曾為包廂釋出問題互槓，李四川說，大巨蛋興建過程不順利，遠雄與市府「互信」關係從前朝就受到很大傷害，溝通上防備心較重，雙方仍在找平衡點；當初簽約看來有很多不合理，與其各說各話，不如共商雙方都能接受的方案。

李四川說，站在企業角度，遠雄花廿年才蓋好這顆蛋，營利很重要，但包含運動賽事比率、公益檔期回饋等，契約上沒提到，市府溝通後遠雄也讓步提供超過五成運動賽事，並增加公益時段；座椅因燈光吃球、打者之眼過小，也陸續改善，「有做不好的地方盡力改善就好了」。

目前各界批評最嚴厲是漏水問題，李四川說，抓漏工程困難，且大巨蛋量體龐大，但遠雄必須面對、解決。他親自去看過，無論颱風天、下雨天工程持續施作，一直尋找漏水點，希望各界能給大巨蛋更多正面鼓勵。

勘查大巨蛋的技師透露，一般建物屋頂是鈦板，下方有ＰＣ版等結構，最下方才是防水層，層層防漏，但大巨蛋當年屋頂鈦板來不及蓋就停工四年，風吹雨淋破壞結構，復工再蓋鈦板為時已晚，造成漏水頻傳。

楊舜欽說，漏水原因很多，作為場館營運方，修繕是責任，大巨蛋是弧狀，現階段採區域貼膠帶、截水槽等工程盡量控制漏水，若無法改善，就用水袋接住，引流到截水槽，修繕成本至少四千萬，一定盡全力克服。

「蔣市府上任後感受到很大誠意。」楊舜欽表示市府團隊包含李四川、林奕華等人都想解決問題，與市府溝通沒問題，也理解市府面對許多壓力，雙方可坐下來定期檢討。