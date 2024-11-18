大巨蛋帶動2億商機 人潮讓東區起死回生

台北大巨蛋讓低迷的東區商圈「起死回生」，副市長林奕華預估大巨蛋至少帶給東區兩億商機，降低商圈空租率，住宿率也成長百分之六。但垃圾、塞車卻衝擊鄰里寧靜生活，人潮湧入讓地方又愛又恨。

進大巨蛋為球隊吶喊，結束後到東區逛街，已成球迷「標配行程」。林奕華說，棒球迷期待卅二年、第一個可室內打棒球的巨蛋，是台灣棒球全新一頁，對台灣和北市帶來很大觀光效益，串聯北市東側重要觀光文化廊帶，從台北一○一、信義商圈、國父紀念館、大巨蛋到松菸文創園區，未來也會結合文化部鐵道博物館。

北市府正和遠雄討論開發大巨蛋遊程，希望串接外國人喜愛的都會、文化、歷史、購物等元素，提升整體觀光旅遊。

北市觀傳局長王秋冬說，信義區旅宿住房率較大巨蛋去年啟用前，同期平均成長近百分之六；松山文創園區遊客人次成長百分之廿二。以十月五日國慶晚會為例，周邊旅宿業獲益，帶動東區商圈人潮增加約三成、店家業績成長二成。

老字號東區粉圓老闆林家葆說，國父紀念館進入維修期，大巨蛋賽事剛好填補空缺。台中起家的「低艾歪手作體驗館」十月底在敦化南路一段巷弄落腳，店家瞄準演唱會商機，將不定期推出活動，搭配登台明星周邊、服飾、應援物等。

東區發展協會榮譽理事長韓修和形容，「疫情前被打趴的東區慢慢回來了」，大巨蛋讓東區店面空租率僅剩約百分之八，正往零空租邁進。台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，大巨蛋帶來住宿需求，讓整個北市旅宿業受惠。

面向松山文創園區、大巨蛋一側的忠孝東路四段五三三巷，有幾間店鋪忙著裝潢，商家想趕快開張擁抱錢潮，相反地，對當地新仁里民來說，人流帶來的卻是困擾。里長吳建德說，悶在球場的群眾三小時一過，巷弄成了吞雲吐霧場所，隨處可見菸屁股。

吳建德說，居民要的是安靜、鬧中取靜，沒有要投資，吵鬧環境只會讓房價下跌，「如果里民不滿情緒大到無法控制，那我只能帶隊到市府」。