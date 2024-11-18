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台北大巨蛋1周年 明年活動檔期爆滿

聯合報／ 記者洪子凱邱書昱林麗玉李承穎蘇志畬／台北報導
台北大巨蛋營運滿一周年，圖為出口聯通道人潮。記者邱德祥／攝影
台北大巨蛋營運滿一周年，圖為出口聯通道人潮。記者邱德祥／攝影

台北大巨蛋帶動台灣多個縣市跟進孵蛋，開啟「巨蛋時代」，也讓日益蕭條的北市東區重獲新生。時值開幕一周年，大巨蛋展望未來，規畫爭取更多國際棒球賽事和國內外巨星演唱會北市府期盼它成為台灣棒球賽、演唱會場地首選，更是首都迎向世界的新地標。

去年十一月十八日大巨蛋首場公開測試賽後，十二月三日辦亞洲棒球錦標賽，回顧過去一年超過八十場比賽，總入場逾一二○萬人次，都是新里程碑。

日本樂團ONE OK ROCK近期在高雄世運主場館開唱，碰上大豪雨，粉絲在雨瀑中聽團，狼狽不堪。北市副市長林奕華說，台北大巨蛋位在首都市中心，交通便捷，室內冷氣舒適，加上可容納四萬觀眾，有信心讓大巨蛋場地成為「國內演唱會王者」。

今年九月廿一日中職在大巨蛋、新莊棒球場、澄清湖棒球場三地開打，後兩處因雨延賽，僅大巨蛋賽事順利進行；中信兄弟球星周思齊兩場引退賽吸引八萬人進場，球迷直呼「這就是大巨蛋的價值和魅力」，就算不懂棒球，進去吹冷氣與眾人歡呼也開心。

北市體育局長王泓翔說，棒球經典賽資格賽明年會在大巨蛋開打，國外職棒表演賽、交流賽也正與棒協討論，至於海外職棒開幕戰初步規畫以亞洲職棒賽事為主，最快後年初就有機會看到日韓職棒打例行賽，未來也要爭取美國職棒大聯盟交流賽。

除了球賽，今年國慶晚會在大巨蛋登場，成首場非體育賽事活動，緊接著天王周杰倫、天后張惠妹下月在大巨蛋辦演唱會，預計有卅五萬人次入場。

「大巨蛋問題在檔期。」台北流行音樂中心執行長梁序倫說，大巨蛋不受天氣影響，固定安排體育賽事，演唱會收費一定較高；台灣流行音樂文化交流協會理事長許理平認為，大巨蛋場租問題日久勢必浮現，台北大巨蛋是民營，費用需研商。

遠雄副總經理楊舜欽說，明年檔期滿滿，演唱會涵蓋海內外明星，日韓到歐美都有，入場人次可再創高峰；也會辦非主流音樂會，希望打造大巨蛋多元文化，讓不同客群參與。閒餘時間會想辦法活化場館，包含讓少棒打球、罕病兒童進場體驗等公益，目前外野正營造非傳統貴賓包廂空間，如親子友善區等，讓進場民眾有不同體驗。

體育界人士指出，大巨蛋缺乏對外常設展區，加上沒有固定球隊認養，第一年有新鮮感加持，人氣如何延續是考驗。

大巨蛋1周年關鍵數字 製表／洪子凱、邱書昱
大巨蛋1周年關鍵數字 製表／洪子凱、邱書昱

北市府 大巨蛋 演唱會

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