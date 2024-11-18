新北擴辦定點收垃圾 新興重劃區居民意見分歧

新北垃圾車目前以循線收運為主，有2萬6665個循線收運點，定點收運則是365處，環保局有意擴大定時定點收運，想以新興重劃區當示範，目前除板橋江翠北側重劃區，新店央北重劃區也因民眾需求初擬9處停靠點。

循線收運、定點收運點各有利弊，不少民眾反映追著垃圾車跑相當辛苦，也怕稍沒算準時間就撲空；定點收運垃圾車停靠點如何敲定也是考驗。

板橋、新莊、新店等地有許多新興重劃區，對垃圾車是否進入，地方意見分歧，板橋江翠重劃區有居民反映，垃圾車離社區遠，請清潔公司處理費用又愈來愈高，垃圾車進入後，方便許多。新店央北重劃區居民意見紛陳，有社區認為垃圾車要進區內，也有人擔心垃圾車進入會影響生活環境與交通。

新北市議員陳儀君表示，為讓居民更便利，央北重劃區社區目前初步擬設9處收運點，環保局會先開公聽會，多蒐集意見凝聚共識。

環保局清潔維護科回應，新北每處定點收運停等時間3分鐘以上，持續推動定點清運點位，5年來成長86%，希望藉由重劃區將定時定點概念帶入，成為收運方式轉型機會。

清潔維護科指出，新北江翠重劃區推動成效良好，央北重劃區目前初擬9處，新莊泰山塭仔圳重劃區也確定會施行。

另外，北市有6200多名清潔隊員，環保局盼提高清潔獎金從1萬元調為1.5萬元，鼓舞第一線士氣。環保局長徐世勲粗估每年增加3.7億元支出。副市長張溫德表示，會進一步邀環保、財政、主計單位研議。