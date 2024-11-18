民汐線規畫上彎公園蓋主變電站 遇阻

捷運汐東線上月順利招標，北市捷運局規畫的民生汐止線正提報交通部複審，目標2年內核定。不過捷運局規畫在內湖上彎公園蓋主變電站，因距民宅近，里民憂輻射、破壞公園環境、噪音等，要求另覓地點。

石潭里長廖煒國說，主變電站目前規畫在台北網球中心及上灣公園內，里民抗議反對，依規畫的主變電站距民宅只有幾百公尺，擔心會破壞現有公園環境，也可能出現噪音，讓居民生活品質降低；寶湖里長邱顯松也擔心主變電站會有輻射問題，周邊里民都要求另覓地點。

北市捷運局表示，構造物主體多數在台北網球中心的體育用地下方，僅少量使用上灣公園下方，當初這樣規畫是評估台電可供電引接點等用地條件，台北網球中心較適合設置主變電站，並採地下方式設置。

北捷民生汐止線日前辦地方座談會，議員李明賢說，居民對主變電站及SB07站出入口規畫有意見。由於東環段、民汐線都是紓解內湖交通解方之一，如何讓工程如期，又能降低施工過程衝擊，市府應多與居民溝通。

廖煒國也質疑，原本SB07站設於再生家俱設站，此次說明會又改設站於舊宗路一段與行善路的緯創公司，但當時他建議捷運局是否可以變更設站於行善路與石潭路口，因石潭里大中小型企業上班數有近1萬5千人，但是捷運局卻沒有與地方溝通。

捷運局回應，居民希望舊宗路西側能增出入口，因多為私人土地，土地所有權人反對，不過捷運局後續細部設計階段，已留設可敲除牆板，待舊宗路西側未來有土地所有權人申請時，就可增設出入口。