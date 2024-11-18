星期評論／貨輪擱淺難善後 海洋國家口號失色

大陸貨輪「鈺洲啟航」擱淺野柳岬，逾半月無法抽油令人心急。工程人員評估船體穩定，貿然抽油風險更高。多數民眾尊重專業，也明白欲速則不達，只是危機未除，難免忐忑。前事不忘，後事之師，眼下化解危機為要，更要記取教訓，防憾事重演。

賴清德總統今年6月在國家海洋日說，台灣是海洋國家，海洋是我們通往世界的道路，台灣要迎風起航通往世界。回顧鈺洲啟航貨輪擱淺事件，從港務管理、救援能量到善後作業，都未盡完善，讓「海洋國家」口號略顯蒼白。

今年7月凱米颱風來襲，台灣西南海岸陸續傳出8艘船舶擱淺，10月底山陀兒颱風逼近，野柳岬、蘭嶼也都有貨輪出狀況。海洋國家遇颱風，貨櫃輪等重船竟形同無避風港，引發議論。台灣港務公司回應檢視相關規定有無改善空間，航界稱慶。

鈺輪從在海上遇險到擱淺野柳岬，暴露我國處理海事意外，欠缺救難和善後能量。今年諸多船難雖未衍生大規模汙染，但幸運之神終非時時眷顧台灣。行政院已核定明年打造首艘大型救援船，力求降低二次傷害機率。

抽油作業一波三折，凸顯提升本土海事工程產業鏈必要性。傳統工作平台船海歷15號難竟全功，抽油原地踏步多日。國內海事工程業者在風電政策支持下，打造高規格工作船東方建設者號，與東北季風浪潮奮戰多日，13日終將抽油設備送上船，讓人鬆一口氣。

交通部原定14日開始抽取鈺輪284多噸油料，不料船上起重機固定樁鬆動，有安全疑慮喊卡。海事工程變數多，各方當尊重專業判斷，靜待任務完成。外界揪心夜長夢多也非多慮，危機解除前，務必做好汙染應變準備。