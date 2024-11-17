新北歡樂耶誕城運動派對湧萬人 為12強中華隊熱情應援

新北歡樂耶誕城運動派對連續3天直播世界棒球12強賽賽程，今天下午陸續湧進萬人做台灣隊最強應援，只要一得分，全場即爆出如雷歡呼聲，一起集氣為台灣隊加油。

新北歡樂耶誕城運動派對從昨天起3天，以多面大型螢幕轉播2024年世界棒球12強賽（WBSC Premier12）賽事，昨天以1:3輸給日本隊，今天對戰澳洲，由於是關鍵賽事，下午陸續湧入民眾進場卡位。

當開賽時，現場已擠進約萬名球迷，隨著現場專業應援團、啦啦隊女孩的帶領，一起歡呼帶動現場熱情氣氛，尤其第一局得到首分時，全場爆起如雷歡呼聲，現場氣氛掀起高潮。

體育局表示，運動派對除了「世界12強棒球賽」賽事直播，現場還有摸彩、運動市集等多項活動，歡迎大家一同來新北歡樂耶誕城為台灣隊加油。「新北運動聚點」臉書粉專也舉辦為台灣隊加油網路活動，參加就有機會獲得台北飛東京來回機票等大獎，歡迎民眾多多參與。