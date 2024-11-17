新北「環保小局長」育樂營 遊樂中學習及落實環保

新北市第12屆「環保小局長育樂營」今於新店區文山農場圓滿落幕，活動上由「小局長」們化身小小勇者穿越「勇闖淨零島」挑戰各項環保任務，兼具樂趣戶外體驗及環保學習，讓孩童了解如何從日常生活中落實環保行動，成為環保知識的傳播者與實踐者。

環保局說明，這屆育樂營課程內容涵蓋8大環保主題，包括「水足跡小學堂」、「水汙染追追追」、「生活中的空氣汙染來源」、「認識公害稽查-小小兵探險趣」、「生活中的綠色標章」、「我是節電高手」、「和小垃一起學資源循環」、「地球說不能邊吃邊掉」等。課程後，小局長們進一步參與「勇闖淨零島」及「勇者的考驗」等挑戰活動，讓他們從學習中玩樂、玩樂中學習，加深環保知識的印象。

環保局指出，第二天的「故事情境營造」課程，首先透過3個互動小遊戲，讓小局長感受到每一個微小的行為累積起來對環境都能有深遠的影響，接著透過環境繪本「好想一起吃晚餐」以及講師自身的經驗分享，鼓勵學生從生活中落實環保。另外，「反思與實踐」環節小局長要針對被指定的環境問題發表行動計畫，不僅讓學員們加深議題關注度，也強化帶動環保行動的能力。

育樂營結業式上，由環保局長程大維為每一位小局長繫上專屬的領巾與徽章，這是從第一屆起便立下的傳統，代表從今以後將肩負起環保小局長的榮譽與責任，期待學員們都能成為環保的積極倡導者與實踐者，為地球的未來貢獻自身的力量。